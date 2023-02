TG Voerde: Spiel eins ohne den absoluten Topscorer

Ennepetal. Nach dem Handgelenkbruch von Voerde-Torgarant Dennis Riebeling steht nun das erste Spiel ohne ihn an. Die TGV will sich in Riemke trotzdem rächen

Für den Handball-Verbandsligisten TG Voerde steht am Wochenende der erste Auftritt ohne den verletzten Topscorer Dennis Riebeling an. Am Samstag um 19.15 Uhr gastieren die Voerder bei Teutonia Riemke, das Hinspiel ging zuhause mit 27:30 verloren. „Diese Niederlage ärgert uns immer noch“, erinnert sich Linksaußen Tom Brüggemann. „Das ist ein zusätzlicher Ansporn, das nun in Riemke geradezubiegen.“ Damals fehlten aufseiten der TGV etliche Spieler, am Ende scheiterte man aber zuallererst am starken Bastian Olschinka im Bochumer Tor.

In den anschließenden acht Partien unterlagen die Voerder nur im Spitzenspiel beim HTV Hemer und überzeugen seither mit einer herausragenden Saison. Für die kommenden Monate müssen sie allerdings ausgerechnet auf den Spieler verzichten, der aus dem Kollektiv herausstach. Ohne Dennis Riebeling fehlen Henning und seinem Team zehn Tore pro Partie im Schnitt. „Komplett ersetzen kann man einen Spieler wie Dennis nicht“, spricht der Voerder Coach über Riebelings Bedeutung. „Wir können es nur als Kollektiv versuchen. Da habe ich komplettes Vertrauen in meine Spieler.“

Auch Brüggemann sieht das komplette Team gefordert, den Ausfall aufzufangen. Dessen Verletzung trage auch dazu bei, die letzten Prozentpunkte aus jedem Einzelnen herauszuholen. „Wir spielen natürlich auch für Dennis. Ohne seine einfachen Tore müssen wir noch mehr im Spielfluss agieren und den Ball schnell laufen lassen.“ In Riemke möchte die TGV zeigen, wie das Team gereift ist.

Bereits im Laufe der Saison gönnte Henning seinem Topscorer immer wieder Auszeiten. In diesen Phasen bewiesen seine Spieler, dass sie auch ohne ihn Spiele für sich entscheiden können. Die allgemeine Entwicklung, gerade der jungen Spieler wie Justin Jung und Noah Pfaffenbach, gibt das nötige Selbstvertrauen, auch unter den gegebenen Voraussetzungen erfolgreich zu sein. Neben Riebeling fehlen am Samstag auch die beiden Rechtsaußen Marcel Heyde und Jan Golke. Inwiefern der zuletzt angeschlagene Kreisläufer Lasse Stratmann einsetzbar ist, wird sich erst am Spieltag selbst entscheiden.

An der eigenen Ausrichtung möchte Henning nur wenig ändern. „Wir werden mit einer ähnlichen Spielanlage auftreten und nicht alles umwerfen. Klar ist, dass unsere Chancenverwertung besser werden muss.“ Der Motivation haben die personellen Rückschläge jedenfalls keinen Abbruch getan, wie Brüggemann bekräftigt.

