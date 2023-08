TG Voerde schnappt sich alten Bekannten vom Ligakonkurrenten

Ennepetal. Die Basketballer der TG Voerde dürfen einen Neuzugang in Ennepetal begrüßen. Ab sofort verstärkt Niklas Lange den Kader des Oberligisten.

Der 29-jährige Shooting-Guard wechselt vom Liga-Konkurrenten TV Gerthe nach Ennepetal, ist im EN-Kreis allerdings kein Unbekannter. In der Saison 2014/15 schnürte Lange die Basketballschuhe für die EN Baskets Schwelm und hatte dabei einen ganz besonderen Mitspieler. Gemeinsam mit Voerdes Spielertrainer Lukas Erdhütter stand er damals für die Schwelmer auf dem Court. „Der Kontakt ist seit dem nie abgebrochen. Ich habe bereits in den letzten Jahren immer wieder den Versuch gestartet, Niklas in unser Team zu holen“, so Erdhütter. Nun hat er es endlich geschafft: „Umso glücklicher bin ich jetzt, dass es für die Herausforderung Oberliga nun geklappt hat,“ freut sich der Voerder Trainer über den Transfercoup.

Niklas Lange agierte nach seiner Schwelmer Zeit erst bei den AstroStars in Bochum und in Bulmke, ehe er fünf Jahre für den TV Gehrte auf Korbjagd ging. Sportwart und Coach Martin Schrader ist ebenfalls glücklich über den Neuzugang: „Niklas gibt uns genau das, was uns bislang gefehlt hat. Er ist ein richtiger Schütze von außen und kann sehr schnell sehr gute Entscheidungen treffen.“

Spezialist aus der Distanz

Lange gilt als ausgewiesener Dreier-Spezialist. Sein Rekord in der Oberliga liegt bei zehn getroffenen Drei-Punkt-Würfen im Match zwischen Gerthe und Lippstadt. Der angehende Jurist Lange kommentiert seinen Wechsel selbst wie folgt: „Nach meinem Ausscheiden beim TV Gerthe war ich auf Einladung von Lukas Erdhütter einige Male beim Training in Voerde. Mir gefällt dort die Mischung aus Ambition und Spaß, so dass ich mich sofort sehr wohl gefühlt habe.“

Die Mannschaft habe ihn herzlich aufgenommen und er ist sicher sicher, gemeinsam mit dem Team auf vielen Ebenen etwas erreichen zu können. Augenzwinkernd fügt Lange noch hinzu: „Außerdem habe ich bereits als Kind in TG Voerde - Bettwäsche geschlafen.“

