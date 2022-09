TG Voerde mit Anspannung und Vorfreude ins erste Saisonspiel

Ennepetal. Im ersten Saisonspiel am Mittwochabend empfangen die Basketballer der TG Voerde ehrgeizige Kangaroos. Warum die letzte Saison kein Maßstab ist.

Der Saisonstart naht auch für die Basketballer im Kreis. Für die 1. Herren der TG Voerde geht es bereits am heutigen Mittwochabend (20 Uhr) mit dem ersten Saisonspiel in der Landesliga 6 los, Gegner in der Sporthalle Wassermaus sind dann die Iserlohn Kangaroos II.

Derzeit herrsche eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung bei den Basketballern der TG Voerde, sagt Co-Trainer und Sportwart Martin Schrader. So richtig wüssten die Ennepetaler Korbjäger einfach noch nicht, wo sie stehen. „Die Leistungen während der Vorbereitung und in den Testspielen waren teilweise gut, aber uns fehlt bislang noch die Konstanz. Die große Herausforderung gegen Iserlohn wird sein, über die gesamten 40 Minuten das Level hochzuhalten“, weiß Schrader.

Mehrere Spieler fehlen

Aufgrund von Verletzungen und länger geplanten Urlauben können Schrader und sein Trainerkollege Lukas Erdhütter in den ersten Saisonspielen zwar nicht aus dem Vollen schöpfen, die Tiefe des Kaders ermögliche es aber, trotzdem eine konkurrenzfähige Formation aufs Feld zu stellen. „Selbstverständlich ist es schade, dass zu Beginn nicht alle Spieler verfügbar sind, aber wir beschäftigen uns lieber mit den Jungs, die dann im Kader stehen,“ gibt sich Schrader trotz der Umstände kämpferisch.

Auftaktgegner sind die Iserlohn Kangaroos II, die in der Vorsaison in der Tabelle knapp hinter den Voerdern gelandet sind. „Dieses Ergebnis ist aber kein Maßstab mehr“, betont Schrader und erklärt: „Iserlohn hat einen veränderten Kader und einen neuen Trainer. Insofern sollten wir davon ausgehen, auf einen hoch motivierten und ehrgeizigen Gegner zu treffen.“

Mindestziel Klassenerhalt

Ein tabellarisches Saisonziel geben die Voerder indes vor dem Start nicht aus. Mindestziel ist der Klassenerhalt, am besten so früh wie möglich. „Alles, was darüber hinaus ginge, wäre dann ein Bonus, gegen den das Team sicher nichts einzuwenden hätte“, ist sich Schrader sicher.

