TG Voerde lädt zu gleich zwei Turnieren zum Reichenbach

Ennepetal. Der Saisonstart rückt immer näher – umso wichtiger ist für die Handballer der TG Voerde das eigene Vorbereitungsturnier am Wochenende.

Am kommenden Wochenende haben die Handballer der TG Voerde ein besonderes Event auf die Beine gestellt. Am Samstag findet in der Halle des Reichenbach-Gymnasiums erst ein Turnier der männlichen A-Jugend statt, ehe am Sonntag die erste Herrenmannschaft zum Heimturnier lädt. Organisator ist Vereinslegende Werner Tweer. „Wir stellen zur neuen Saison wieder eine A-Jugend und wollten die Mannschaft entsprechend würdigen und einbeziehen“, freut er sich über den Voerder Nachwuchs.

Trainer der Herrenmannschaft Kai Henning will weiter an den nötigen Stellschrauben für das erste Spiel in Ruhrtal drehen. Seine Mannschaft misst sich mit dem Letmather TV, den SGSH Dragons II, dem SV Westerholt sowie dem Nachbarn RE Schwelm. Anders als in den vergangenen Wochen möchte Henning nicht viel ausprobieren, sondern die erarbeiteten Mechanismen vertiefen und das Zusammenspiel mit den Zugängen verbessern. „Wir haben eine klare Spielidee, die Zeit des Ausprobierens ist vorbei. Unser Ziel ist es, alle Spiele zu gewinnen und verletzungsfrei durch das Turnier zu kommen.“

Sonntag geht es bereits um 10 Uhr los

Beginn des Herrenturniers ist am Sonntag um 10 Uhr. Die Spielzeit beträgt an beiden Tagen 30 Minuten. Beim Turnier der Jugend treten neben den Gastgebern die SG TuRa Halden-Herbeck, der SV Westerholt sowie die HSG Radevormwald/Herbeck an.

Beginn ist um 13.30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. „Wir freuen uns Ausrichter dieses Turniers zu sein“, blickt Organisator Werner Tweer auf das Wochenende. Das erste Verbandsligaheimspiel für Henning und sein Team in der Reichenbachhalle steigt dann am 3. September gegen die HSG Hattingen-Sprockhövel.

