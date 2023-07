TG Voerde: Erster Testspielsieg offenbart eine Baustelle

Ennepetal. Vor der TG Voerde liegt noch einige Arbeit, bevor die neue Saison startet. An einer Schwachstelle muss gesondert gearbeitet werden.

Die Handballer der TG Voerde stecken gerade mitten in der Vorbereitung auf die kommende Verbandsliga-Saison. Am vergangenen Wochenende war deswegen mit einem Testspiel sowie einem Vorbereitungsturnier ein durchaus straffes Programm geplant. Das Turnier wurde allerdings kurzfristig abgesagt.

Das Testspiel am Samstag wurde dagegen wie geplant ausgetragen. Mit 33:27 (18:13) setzten sich die heimischen Handballer gegen die HSG Schwerte/Westhofen mit sechs Toren Unterschied durch. Es war nach dem 31:31 gegen den Oberliga-Aufsteiger Westfalia Hombruch der erste Sieg der Vorbereitung im zweiten Spiel. „Die Treffer haben sich gut auf unsere Spieler verteilt. In der Partie selber gab es ein paar Höhen und Tiefen. Es ist noch Luft nach oben“, sagt Trainer Kai Henning. Besonders sieht er in der Deckungsarbeit noch Verbesserungspotenzial, dort läuft nicht alles rund. „Da müssen wir viel stabiler werden“, betont der Voerder Übungsleiter. Das sei zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung aber nicht weiter schlimm.

„Ein bisschen ärgerlich“

Nach dem gewonnen Testspiel am Samstag sollte dann am Sonntag ein Turnier mit drei Mannschaften folgen: Voerde, die DJK Unitas Haan (Oberliga) sowie die HSG Herdecke/Ende (Landesliga) wollten die Kräfte messen. Doch das Turnier fiel kurzfristig flach, weil Unitas Haan Personalprobleme hatte. „Wir hätten das Turnier gerne mitgenommen, weil das ein schöner Test gegen zwei Gegner auf Augenhöhe gewesen wäre. Deswegen ist es ein bisschen ärgerlich, dass es ausgefallen ist“, findet Henning. Stattdessen trainierte seine Mannschaft als Ersatz für das Turnier.

