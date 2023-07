TG Voerde: Endlich wieder Verstärkung aus den eigenen Reihen

Ennepetal. Es wird noch dauern, bis Paul Haas für die Verbandsliga-Herren der TG Voerde auflaufen kann. Trotzdem ist sein Weg für die TGV ein Besonderer.

In den vergangenen Jahren haben die Handballer der TG Voerde eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben, die sie inzwischen bis in die Verbandsliga gebracht hat. Dort hielten sie sich auch in der Vorsaison eindrucksvoll. Der Kern des Teams ist seit Jahren eingespielt und besteht aus vielen Spielern, die im Verein groß geworden sind. Mit Paul Haas steht nun ein weiteres Talent in den Startlöchern, welches an die erste Herrenmannschaft herangeführt werden soll.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Der 16-Jährige ist schon seit zehn Jahren bei der TGV aktiv und spielt mittlerweile in der A-Jugend des Vereins. Im Februar kommenden Jahres feiert er seinen 17. Geburtstag, dann ist ein Doppelspielrecht für den Linkshänder angedacht. Bis dahin tastet er sich im Training an das Niveau im Herrenbereich heran. „Ich wurde super aufgenommen und bekomme sehr viele Tipps. Die Jungs nehmen mich bei allen Einheiten mit“, lobt Haas seine künftigen Teamkollegen. Auch zu Herrencoach Kai Henning hat er ein sehr gutes Verhältnis. „Ich kann von ihm viel lernen. Er spricht oft mit mir und gibt mir das Gefühl, hier richtig aufgehoben zu sein.“

Henning sieht Haas-Einbindung als wichtiges Zeichen

Henning hat das Voerder Nachwuchstalent schon seit Längerem auf dem Zettel. Beide haben sich am Reichenbach-Gymnasium kennengelernt, wo Henning eine Handball-AG leitete. „Danach habe ich seinen Weg verfolgt. Er hat sich in seinen bisherigen Einheiten sehr gut eingefügt und eine vielversprechende Zukunft vor sich“, ist sich Henning sicher. Die Einbindung von Haas sei gleichzeitig ein wichtiges Zeichen für den Verein. „Wir wissen, wie wichtig der Nachwuchs ist, Paul ist da ein sehr gutes Beispiel.“

Auch interessant: Neuer Hallenboden am RGE: Ab Herbst soll es losgehen

In der A-Jugend wird Haas aktuell von Jan Roskosch und Benjamin Eisenberg trainiert und kommt dort vorwiegend im rechten Rückraum zum Einsatz. „Paul ist ein richtig guter Handballer mit einer exzellenten Technik und viel Zug zum Tor im Eins gegen Eins“, spricht Eisenberg über die Qualitäten seines Spielers, den er schon seit einigen Jahren bei der TGV begleitet.

Ab Februar spielt Haas Jugend und Herren

Der 16-Jährige ist auch auf Rechtsaußen einsetzbar, wo er seine handballerischen Anfänge hat. Eisenberg möchte ihn behutsam aufbauen und traut Haas eine Zukunft im Verbandsligateam der Voerder zu: „Körperlich muss er wie jeder Nachwuchsspieler noch arbeiten. Ich bin sicher, dass er eine Bereicherung für Kai sein wird.“

Bis es soweit ist, müssen sich Haas und die TGV noch einige Monate gedulden, in denen der Jugendspieler viel lernen und eine erfolgreiche Saison mit der A-Jugend-Kreisliga spielen möchte. „Wir haben hier eine geile Mannschaft, mit der wir einiges erreichen können.“ Hier können sich Voerder Handballfans einen Vorgeschmack auf das holen, worauf sie sich ab kommendem Februar freuen dürfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm