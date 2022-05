TG Voerde: Darum jubelte das Team schon vor dem Spiel

Die Spieler und Trainer der TG Voerde jubeln in Richtung ihrer Fans.

Dortmund/Ennepetal. Die TG Voerde hatten schon vor der Partie gegen den TuS Westfalia Hombruch Grund zum Feiern. Der überraschende Punktgewinn war das Sahnehäubchen.

Der Handball-Verbandsligist TG Voerde feierte am Samstag sechs Spiele vor dem Saisonende den vorzeitigen Klassenerhalt. Dabei war der Ligaverbleib bereits sicher, als Konkurrent HSG Schwerte/Westhofen kurz vorher eine Pleite kassierte. Im eigenen Spiel legten die Voerder dann mit einem überraschendem Punktgewinn beim 26:26 (11:15) gegen den TuS Westfalia Hombruch nach.

Dabei musste die TGV auf Trainer Lars Apitius verzichten. Den abwesenden Coach ersetzte Fabian Riebeling als Spielertrainer. „Die Mannschaft hat super mitgezogen und es mir sehr leicht gemacht“, lobte Riebeling seine Teamkollegen.

Im ersten Spielabschnitt waren die Gastgeber die bessere Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich die TGV dann aber eindrucksvoll zurück. Sie begegneten dem Favoriten im Anschluss auf Augenhöhe. Mit zwei Kreisläufern, auf die Voerde zumeist setzte, bereiteten sie dem Dortmunder Kontrahenten einige Probleme.

Pfaffenbach ersetzt Riebeling mit Bravur

„Es hat uns geholfen, dass der Klassenerhalt schon sicher war. Dass das Team sich dann noch so reingehangen hat, war extrem gut“, freute sich Riebeling. Die Voerder mussten dabei allerdings ohne ihren besten Torschützen auskommen. Fabians Bruder Dennis Riebeling fiel für das Aufeinandertreffen aus. Für ihn lief Noah Pfaffenbach auf, der in dieser Saison bisher nur wenig Spielzeit bekam. Er führte sein Team mit einer überragenden Leistung an. Neben seinen Treffern holte er etliche Siebenmeter heraus.

Zehn Minuten vor dem Ende lag die TG noch mit 21:15 hinten, in der Schlussphase ließen sie dann kaum noch etwas zu. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Torhüter Tim Fabiunke glänzte mit zahlreichen Paraden. Im Gegenzug egalisierten seine Vorderleute den Rückstand und erkämpften sich den verdienten Punkt.

Nachdem sie im Hinspiel gegen Hombruch noch unterlagen, zeigten die Voerder nun eine ihrer besten Leistungen der Saison. „Jetzt schon die Klasse gehalten zu haben und dann noch einen Punkt in Hombruch zu holen, ist für uns ein großartiger Erfolg“, sagte Riebeling.



