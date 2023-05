TG Voerde Basketball: Samstag soll gefeiert werden

Ennepetal. Ein Sieg fehlt den Basketballern aus Voerde noch, um wieder in die Oberliga aufzusteigen – und natürlich hält der Spielplan ein Endspiel parat.

Es ist einiges zu tun, sollte sich der bestmögliche Fall am Samstagnachmittag bei den Basketballern der TG Voerde einstellen. Mit einem Sieg im letzten Saisonspiel gegen den TuS Iserlohn Kangaroos könnte sich die Turngemeinde wieder aus der Landesliga in Richtung Oberliga verabschieden, für die Trainer Martin Schrader und Spielertrainer Lukas Erdhütter dann vor allem personell nachrüsten müssten. Die Planungen dazu laufen schon im Hintergrund und sind ligaunabhängig – vordergründig ist natürlich das Spiel am Samstag in eigener Halle.

Die Tabellenkonstellation ist dabei klar. Voerde als Zweiter muss gewinnen, um den zweiten Rang auch nach dem letzten Spieltag innezuhaben. Iserlohn hingegen kann mit einem Sieg an den Voerdern vorbeiziehen und sich zum Vize-Meister küren. Beide Teams kommen überhaupt erst für einen Aufstieg in Frage, weil Meister SV Hagen-Haspe 70 III nicht aufsteigen kann und in diesem Fall der Tabellenzweite als Aufsteiger in der Oberliga nachrückt – und sowohl die Voerder als auch die Iserlohner wollen dieses Aufstiegsrecht wahrnehmen.

Misslungene Generalprobe

Doch dafür müssen erst einmal 40 Minuten lang Basketball gespielt werden, nach denen es nur einen Sieger geben wird – und das vermutlich vor großer Kulisse. „Wir rechnen mit 200 plus x Zuschauern“, sagt Voerdes Trainer Martin Schrader. Unabhängig davon, wie viele Zuschauer am Samstag auf der Tribüne der Sporthalle des Reichenbach-Gymnasiums sitzen werden, dürfte es eine spannende Partie geben. „Die Anspannung merkt man den Jungs definitiv an. Das Training in dieser Woche war genauso, wie es immer vor solchen Spielen ist“, berichtet Schrader. Was nach misslungener Generalprobe klingt, löst bei dem Trainer der Turngemeinde aber kein Nervenflattern hervor. „Das ist normal, die Jungs wollen jetzt nicht mehr trainieren, die wollen spielen“, sagt er.

Spielertrainer Lukas Erdhütter beim Freiwurf. Auf ihn wird es als spielenden Trainer und Topscorer besonders ankommen. Foto: Marinko Prša

Die Ausrichtung für das Spiel ist klar. Voerde will sich für die überdeutliche 50:78-Klatsche aus dem Hinspiel revanchieren. Damals war das Team um Spielertrainer Erdhütter in sehr knapper Besetzung nach Iserlohn gefahren, hatte noch einen Ausfall im Spielverlauf zu beklagen und musste die Begegnung deshalb in Unterzahl zu Ende spielen – was die Iserlohner allerdings nicht davon abbrachte, die numerisch und durch die hohe Belastung auch körperlich unterlegenen Voerder über das gesamte Spielfeld zu pressen.

Schrader nimmt es gelassen

Eigentlich nicht die feine Art, doch Martin Schrader zeigt für diese taktische Herangehensweise des Gegners sogar noch Verständnis. „Es hätte ja auch auf den direkten Vergleich ankommen können, da kann so ein Ergebnis schon wichtig sein. Ich weiß nicht, ob ich das nicht auch gemacht hätte“, so der TG-Trainer. Seine Schützlinge aber sehen das ein wenig anders, die Wut über die Iserlohner Taktik im Hinspiel ist noch lange nicht verflogen. „Die haben das sehr wohl noch im Kopf“, weiß Schrader.

Und damit meint er nicht nur die Spieler, die damals auch vor Ort waren, die Geschehnisse aus dem Hinspiel sind allen Spielern im Kader präsent. So wird es am Samstag für die Iserlohner gegen einen nicht nur wegen der tabellarischen Konstellation hochmotivierten Gegner aus Voerde gehen. Bei der TG werden mit Johannes Spitz und Matti Potthoff zwei Spieler privat verhindert nicht zur Verfügung stehen.

Iserlohner Team klaut Iserlohn wichtige Punkte

Dass es überhaupt zu dem Duell zwischen der Turngemeinde und der Iserlohner Drittvertretung kommt, haben die Voerder der Zweitvertretung der Kangaroos zu verdanken. Weil die nämlich ebenfalls den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben hatte und beide Spiele gegen die eigene dritte Mannschaft gewann, sind die Voerder in der luxuriösen Situation, bei einem Sieg nicht noch auf den direkten Vergleich angewiesen zu sein.

So reicht der TGV ein Erfolg am letzten Spieltag, um die Rückkehr in die Oberliga nach den drei Jahren in der Landesliga perfekt zu machen. Sollte es so kommen, gäbe es angesichts des oft dünnen Kaders noch einiges zu tun für die Verantwortlichen. Aber das ist Zukunftsmusik, die Schrader und Co. im Idealfall erst wieder nach dem Spiel hören möchten.

