TG Voerde: Ausgerechnet gegen Hemer zum Klassenerhalt?

Als Tabellenfünfter hat der Handball-Verbandsligist TG Voerde bis zum heutigen Tag eine sehr gute Saison gespielt. Am Sonntag um 17 Uhr trifft das Team von Trainer Kai Henning in der Reichenbachhalle auf den HTV Hemer, der auf Rang zwei steht. Mit einem Punktgewinn im drittletzten Spiel können die Voerder die letzten Zweifel am Verbleib in der Verbandsliga ausräumen. „Wir möchten nicht auf andere Vereine schauen, sondern unser Schicksal selbst in die Hand nehmen“, blickt TGV-Spieler Fabian Riebeling voraus.

Im ersten Duell unterlag die TGV knapp mit 28:29 nach langer Führung. Für die Gäste geht es darum, den zweiten Rang zu verteidigen und auf einen möglichen Ausrutscher des Spitzenreiters aus Hombruch zu hoffen. „Hemer ist sehr schwer zu bespielen. Wir haben am Sonntag nichts zu verlieren und werden versuchen, mit der Halle im Rücken das Spiel offen zu gestalten“, sagt Riebeling.

Letzter großer Heimspieltag

Es ist für die TG Voerde der letzte große Heimspieltag der laufenden Saison, vor der ersten Herrenmannschaft spielen bereits die Zweitvertretung sowie die erste Frauenmannschaft. „Wir freuen uns auf den Sonntag und hoffen natürlich nochmal auf eine volle Halle“, so die Erwartungen von Abteilungsleiter Lars Apitius. Gekrönt werden könnte der Tag mit dem vorzeitigen Klassenerhalt. „Alle unsere Teams möchten sich unserem Publikum bestmöglich präsentieren. Die Unterstützung in dieser Saison war wieder riesig“, blickt er auf die zurückliegenden Monate.

Coach Henning fehlen mit Tim Fabiunke, Dennis Riebeling und Marcel Heyde weiterhin wichtige Spieler. Umso mehr wird es darauf ankommen, die Gäste nicht ins Rollen kommen zu lassen und mit einer kämpferischen Leistung die eigene Heimstärke erneut aufs Parkett zu bringen. Schon vor der Osterpause bewies die dezimierte Voerder Mannschaft Herz und erkämpfte sich zwei knappe Erfolge gegen Gladbeck und in Olpe. „Die Einstellung bei uns stimmt, das hat man in den letzten Spielen gesehen. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, sicher stehen und mit Dampf nach vorne gehen“, sagt Fabian Riebeling.

Nach der Partie gegen Gladbeck gab Henning seinem Team zunächst zwei Wochen frei, um zu regenerieren und mit frischer Kraft in den Saisonendspurt zu gehen. Gelingt den Voerdern schon gegen Hemer eine Überraschung, kann die TGV ohne Druck in die abschließenden Begegnungen in Schwelm und gegen Schalksmühle gehen. „Wir möchten ein Endspiel am letzten Spieltag auf jeden Fall vermeiden und werden das am Sonntag gegen den HTV zeigen.“

