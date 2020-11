Südkreis: Wie die Fitnessstudios mit dem Lockdown umgehen

EN-Südkreis. Fitnessstudios befinden sich bis zum Ende des Monats im Lockdown. Doch das bedeutet nicht, dass die Betreiber in diesen Tagen tatenlos sind.

Es sind schwere Zeiten für die Betreiber von Fitnessstudios. Nachdem schon während der ersten Corona-Welle wochenlang die Türen geschlossen werden mussten, ist das auch im November wieder der Fall. Bis zum Ende des Monats ruht der Betrieb – oder nicht? Die Betreiber sind keineswegs tatenlos. Viele überlegen sich, welche Angebote sie ihren Kunden dieser Tage machen können. Wir haben uns im Südkreis umgehört, wie die Fitnessstudios mit der Situation umgehen.

Fitness-Studio Schwelm

„Vier Wochen sind sehr lang“, betont Sinje Remer vom Fitness-Studio Schwelm. Bis Ende November bleiben an der Berliner Straße die Schotten dicht. Einfach sei es nicht, diese Zeit zu überstehen, doch sie sagt: „Wir versuchen, das Beste daraus zu machen.“ Das bedeutet: Die Mitglieder können online trainieren, wenn sie möchten. „Wir bieten Kurse an, die von zuhause aus absolviert werden können“, erklärt Remer. Allerdings würden beim Schwelmer Studio derzeit nur 20 Prozent des regulären Kursangebots stattfinden.

Metz-Vita Ennepetal

Im Metz-Vital laufen hingegen sogar 100 Prozent der Kurse online weiter. Der Vorteil des Studios: Gerätetraining spielt hier keine große Rolle. Und Kurse können problemlos über Zoom oder Facebook live absolviert werden. Diana Metz berichtet: „Wir waren einfach mal mutig und haben uns mit der Technik befasst. Ich bin 50 Jahre alt, es war für mich auch nicht einfach, das alles zu lernen. Doch davon haben wir profitiert: Diese Woche geben wir 24 Kurse.“ Montags, Mittwochs und Freitag um 10 Uhr kann man sogar kostenfrei über Facebook live mitmachen.

Zunächst klingt alles positiv, was Metz erzählt, doch sie macht keinen Hehl daraus, das die Lage für ihren Betrieb ernst ist: „Es kostet sehr viel Kraft. Wir brauchen ungefähr 30 neue Mitglieder, um diese Situation zu überleben. Dafür arbeiten wir und schauen nur nach vorne.“

Sportalm Gevelsberg

Die Sportalm hat frühzeitig angekündigt, dass viele Kurse mit Beginn des Lockdowns ins Internet verlegt werden. Auf der Website des Skiclub Gevelsberg ist es möglich, sich über ein Online-Buchungssystem anzumelden, etwa für Zumba, Freestyle Moving oder Bauch-Oberschenkel-Po-Übungen. Diese Kurse sind für Mitglieder kostenlos. Zudem stellt die Sportalm auf Facebook in einer Video-Serie „Fit im Home-Office“ verschiedene Übungen zum Nachmachen vor. Ähnliche Videos hatte es schon während des ersten Lockdowns gegeben.

cleverFit Ennepetal

Bonnie Schwarz vom cleverFit Ennepetal erzählt: „Wir sind noch in der Planung für mögliche Angebote. Wir versuchen, in Absprache mit dem Ordnungsamt, das Studio zu bestimmten Zeiten für Leute zu öffnen, die sich umschauen wollen.“ Online-Kurse werden vom cleverFit derzeit (noch) nicht angeboten. Schwarz hofft vielmehr darauf, dass der Lockdown vielleicht etwas früher endet als angekündigt. Sie sagt: „Wir würden uns natürlich freuen, schnell wieder öffnen zu können. Das Studio ist geputzt und bereit für die Gäste.“

Mrs. Sporty Gevelsberg

Jennyfer-Kristin Schröder, die Inhaberin des auf Frauen spezialisierten Studios Mrs. Sports, richtet im Moment den Fokus auf die Mitgliederbindung. Und dafür lässt sie sich einiges einfallen: „Wir haben Online-Trainings ein- bis zweimal pro Woche. Das läuft in Gruppen über Zoom, da sind immer viele dabei. Ansonsten trainieren unsere Kundinnen aber hauptsächlich über unsere App. Sie machen das gleiche Training, das sie sonst im Club machen, von zuhause aus. Statt Hanteln werden dann Wasserflaschen oder Rucksäcke benutzt. Außerdem bieten wir auch Eins-zu-eins-Outdoortrainings an.“

Schröder sieht das Positive an der schwierigen Situation: „Wir haben das schon einmal geschafft, wir werden es wieder schaffen. Mit unseren tollen Mitgliedern klappt es sehr gut.“

Vitafit Ennepetal

Serkan Sayki von Vitafit Ennepetal bietet mit seinem Team ebenfalls digitale Lösungen für das Training an, sieht aber auch Probleme dabei. „Wir versuchen, mit unseren Kunden in Verbindung zu bleiben und ihnen einige Ersatzübungen für Zuhause mitzugeben. Online-Training ist aber leider für viele unserer älteren Kunden nicht so gut geeignet. Daher hoffen wir, dass wir im Dezember wieder Gäste empfangen dürfen.“

Sayki bekennt, dass die beiden Lockdowns in diesem Jahr „Spuren hinterlassen“ haben und hofft darauf, dass die von der Regierung angekündigten Zuschüsse wie versprochen kommen werden. Diese Hoffnung verbindet viele Betreiber von Fitnessstudios aus dem Südkreis. Schließlich möchten sie auch in den kommenden Jahren weiterhin ihre Dienste anbieten können.