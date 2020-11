Südkreis: Handballerinnen für Fortsetzung der Saison

Wird unsere Saison fortgesetzt und wenn ja, wie? Diese Frage stellen sich derzeit Sportler in vielen Sportarten. Auch die Frage, ob ein Abbruch nicht sogar sinnvoller wäre, steht vielerorts im Raum. Im Handball scheint es dabei eine Diskrepanz zwischen Männern und Frauen zu geben. In der jüngsten Videokonferenz des Handballverbandes Westfalen (HVW) mit Vertretern der Frauenteams zeichnete sich ab, dass viele eine Saisonannullierung befürworten, während die Männer überwiegend dafür sind, noch in dieser Saison aufs Feld zurückzukehren. Im Südkreis ergibt sich auf unsere Nachfrage hin ein anderes Bild. Hier wollen auch die Frauen spielen.

Auch Männer sind systemrelevant

Der Unterschied zwischen Frauen und Männern, der in der Videokonferenz genannt wurde: Zahlreiche Spielerinnen sind in systemrelevanten Berufen wie Krankenschwester, Erzieherin oder Pflegerin tätig und können es sich nicht erlauben, wegen ihres Hobbys in Quarantäne zu müssen. Stephan Maubach, Handball-Abteilungsleiter von RE Schwelm, hält dem entgegen: „Wir haben auch systemrelevante Männer im Verein, Feuerwehrleute zum Beispiel.“ Eine Diskrepanz zwischen den Männer- und Frauenteams sieht er in seinem Verein nicht.

Grundsätzlich ist Maubach persönlich der Meinung: „Eigentlich müsste man die Saison abbrechen. Es ist nicht möglich, reguläre Bedingungen zu schaffen. Auf- und Abstiege durchzuführen, halte ich für falsch.“ Allerdings sagt er auch: „Wenn wir wieder spielen können, spielen wir.“ Noch ist es schwer, vorherzusagen, wie die Bedingungen im Januar aussehen. „Es ist eine Wundertüte. Wir müssen abwarten, was der Verband entscheidet.“

Zum Abwarten rät auch Christian Hohmann, Trainer der 1. Damen bei der TG Voerde. „Ich halte es für verfrüht, über eine komplette Annullierung der Saison nachzudenken“, sagt er. Hohmann betont: „Wir hoffen, dass wir in dieser Saison noch spielen können und wollen das auch.“ Dass dafür die Bedingungen stimmen müssen, ist natürlich auch in Ennepetal allen klar. „Der Inzidenzwert muss wieder sinken. Dann ist eine Einfachrunde ab Januar möglich“, glaubt Hohmann.

In seinem Verein hatte bisher keine Spielerin Ärger mit dem Arbeitgeber aufgrund von Corona. „Es kann natürlich vorkommen, war aber bislang kein Thema bei uns.“ Hohmann findet: „Jede Begegnung von zwei Menschen stellt im Moment ein Risiko dar. Ob ich ein Restaurant besuche, oder Handball spiele, wenn es wieder erlaubt ist, macht keinen Unterschied.“

TG Voerde will weiterspielen

Babett Winterhoff, stellvertretende Sportwartin bei den Handballerinnen der HSG Gevelsberg-Silschede, erklärt, dass auch in ihrem Verein der Wunsch nach einer Fortsetzung der Saison gegeben ist: „Wir würden gerne spielen, wenn es vom Verband erlaubt ist“, sagt sie. Winterhoff betont, dass allen im Verein bewusst sei, dass „die Gesundheit vorgeht.“ Doch wenn sich eine Lösung finden lasse, die Saison in einer wie auch immer gearteten Form fortzusetzen, wären die HSG-Spielerinnen bereit. „Wir würden unser Hobby gerne ausüben.“ Probleme hätten die Spielerinnen bisher nicht mit ihren Arbeitgebern bekommen. „Zum Glück hatten wir auch noch keinen Coronafall, weder in der ersten noch in der zweiten Damenmannschaft“, sagt Winterhoff.