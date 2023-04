Stephan erwartet einen heißen Tanz für die HSG-Frauen

Gevelsberg. Zwei Siege fehlen noch, um mindestens Platz zwei in der Landesliga zu sichern – doch das nächste Auswärtsspiel hat es in sich für die HSG-Frauen.

Zwei Siege braucht es noch für die HSG Gevelsberg/Silschede, um den zweiten Platz in der Endabrechnung zu sichern. Am Samstag um 18.15 Uhr bestreitet der Landesligist das abschließende Auswärtsspiel bei der HSG Wetter/Grundschöttel.

Trainer Thorsten Stephan rechnet mit einem sehr intensiven Spiel, die Gastgeberinnen aus Wetter brauchen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. „Das wird ein heißer Tanz. Wir müssen mit der richtigen Einstellung und Emotionalität in die Partie gehen.“ Die Zielsetzung für die Gevelsbergerinnen ist für Stephan klar. „Wir haben uns den zweiten Platz hart erarbeitet und möchten ihn nicht mehr hergeben.“

Mehrere Leistungsträgerinnen fehlen

Im Hinspiel dominierte die HSG die Partie und setzte sich mit 28:20 durch. Die Ausgangslage für das Rückspiel ist eine andere. Auch personell kann Stephan nicht aus dem Vollen schöpfen. Nadine Kling und Franziska Hanstein werden ausfallen, Francine Severin ist fraglich. Trotzdem möchten Stephan und sein Team genau das abrufen, was in dieser Spielzeit die eigenen Stärken waren. „Gerade in solchen Spielen müssen wir auf unsere gute Deckungsarbeit setzen und Tempo aufbauen.“ Diese Tugenden waren schon beim ersten Aufeinandertreffen der Schlüssel zum Erfolg für die Gevelsbergerinnen, für die es kommende Woche zuhause gegen den VfL Aplerbeckermark geht.

