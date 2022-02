Starker Schlussmann Späth sichert Ennepetal II einen Punkt

Ennepetal. Zum dritten Mal in Folge muss sich der TuS Ennepetal II mit einem Remis begnügen. Ein einziger Spieler entschied die Partie gegen Hasslinghausen.

So richtig gut will es bei dem TuS Ennepetal II in diesem Jahr noch nicht laufen. Gegen den direkten Tabellennachbarn TuS Hasslinghausen holte die Reserve bei einem 2:2 (1:2) zum dritten Mal im dritten Spiel in diesem Jahr nur einen Punkt.

„Dieses Mal war es allerdings unsere schlechteste Leistung in diesem Jahr. Deswegen war das Ergebnis für uns sehr glücklich“, gestand der Ennepetaler Teammanager Marc Schulte. Und diese schlechte Leistung bescherte dem Gegner aus Haßlinghausen einen frühen Treffer durch Torjäger Malte Lobeck (4.). Zwar fiel schnell der Ausgleich durch ein Eigentor von Andre da Silva recht schnell (13.), doch Lobeck stellte den alten Abstand nur kurz darauf wieder her (19.). Über das gesamte Spiel hatte Hasslinghausen die besseren Chancen.

Torwart rettet Ennepetal den Punkt

„Wir müssen uns bei unserem Torwart bedanken. Ohne ihn verlieren wir das Spiel mit Sicherheit“, lobte Schulte seine Keeper Luke Späth. Dieser stand nach einer muskulären Verletzung zum ersten Mal wieder auf dem Platz. „Da waren Dinger bei, welche nicht jeder hält. Er hatte einen super Tag“, schwärmte der Teammanager von seinem Schlussmann. Und weil dieser etliche Möglichkeiten von Hasslinghausen entschärfen konnte, durfte schließlich Patrick Konnerth für Ennepetal doch noch den Ausgleich erzielen (77.) und dem TuS einen Punkt sicher.

