SpVg Linderhausen und VfB Schwelm planen die Fusion

Die Gerüchte nahmen in den vergangenen Wochen immer weiter Fahrt auf. Nach Recherchen unserer Redaktion hat sich nun bestätigt: Es finden Gespräche zwischen den Verantwortlichen der SpVg Linderhausen und des VfB Schwelm statt, beide Vereine in Zukunft zu fusionieren.

Hauptgrund für die Aufnahme der Gespräche war vor allem die aktuelle Situation des VfB Schwelm. In den vergangenen Jahren fanden sich immer weniger ehrenamtliche Helfer, die sich um die Vorstands- und Jugendarbeit im Verein kümmerten. „Wir sind schon seit längerem in Gesprächen mit der SpVg Linderhausen. Es ist einfach so, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoller ist, die Kräfte von zwei Vereinen in einem großen Verein zu bündeln, um langfristig konkurrenzfähig bleiben zu können“, erklärt Felix Hiege, Geschäftsführer des VfB Schwelm.

Den Schwelmern fehlt der Unterbau

Zwar stellt der VfB in der nun unterbrochenen Saison eine erste Mannschaft in der Bezirksliga, dahinter wird es dann aber schon dünn: Die Zweitvertretung des VfB meldete sich vor Beginn der Spielzeit aus der Kreisliga B ab und geht nun in der C-Liga an den Start.

Im Jugendbereich sieht es ebenfalls nicht gut aus beim VfB: Eine gemeinsame A-Jugend mit der SpVg Linderhausen stellt der Verein bereis schon, dazu kommt eine C-Jugend (9er-Mannschaft), eine E-Jugend und drei F-Junioren-Teams.

Für einen Verein, der zentral in der Stadt Schwelm mit einem modernen Sportplatz ausgestattet ist, ist das immer noch zu wenig. „Wir brauchen eine langfristige Perspektive und da hat es sich angeboten, die Gespräche mit dem Vorstand der SpVg aufzunehmen“, blickt VfB-Geschäftsführer Hiege auf die vergangenen Monate zurück.

Denn: Beim Nachbarverein von der SpVg sieht es sowohl im Senioren- als auch im Jugendbereich schon deutlich besser aus. Vier Seniorenmannschaften stellt die SpVg, dazu kommen in den verschiedenen Altersklassen insgesamt 16 Nachwuchs-Teams. Darunter allein jeweils vier E-Jugend-Mannschaften und vier D-Junioren-Teams.

In Zeiten, in denen die Vereine immer häufiger Probleme haben, überhaupt jede Altersgruppe zu besetzen, ein beeindruckender Stand. Das findet auch SpVg-Vorsitzender Ulrich Sack. „Uns geht es als Verein derzeit sehr gut. Sportlich läuft es für unsere Herrenmannschaften in ihren jeweiligen Ligen hervorragend, dazu kommt unsere starke Jugend“, erklärt er.

SpVg-Chef denk langfristig

Aus Sicht der SpVg gäbe es also kaum Anlass, eine Fusion anzustreben, könnte man meinen. „Der VfB hat kaum noch Leute, die sich im Vorstand engagieren. Und man muss gucken, ob es langfristig Sinn macht, mit zwei Vereinen in der Stadt an den Start zu gehen oder ob man gemeinsam auftritt. Wir im Vorstand denken, dass es langfristig mehr Sinn macht, zusammen zu gehen, da wir dadurch eine bessere Perspektive hätten“, so Sack.

Bis es dazu kommt, müssen in beiden Vereinen jedoch zunächst die Mitglieder befragt werden. „Wir wollten unseren Mitgliedern die Pläne schon auf der letzten Jahreshauptversammlung vorstellen. Dazu konnte es aufgrund der Corona-Pandemie bisher aber noch nicht kommen“, erklärt auch Dirk Behrendt, Geschäftsführer der SpVg.

Genaue Pläne, wie die Fusion aussehen soll und wie die Vereine zusammengeführt werden können, stellen beide Vorstände ihren Mitgliedern dann bei der nächstmöglichen Hauptversammlung vor. „Wir wollen zunächst unsere Mitglieder über die genauen Pläne informieren, daher möchte ich Genaueres noch nicht sagen“, so Behrendt.

Fest steht aber: Die Fusion soll so schnell über die Bühne gehen, wie nur irgendwie möglich. Bis zum 1. Mai müssen beim Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) die nötigen Papiere zur Fusion eingereicht sein, um in der kommenden Saison schon als gemeinsamer Verein in den Spielbetrieb gehen zu können. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg: „Wir werden unseren Mitgliedern auf der ordentlichen Jahreshauptversammlung das Konzept vorstellen und anschließend eine außerordentliche Versammlung einberufen, auf der wir dann final darüber abstimmen“ erklärt Ulrich Sack.

Corona bring die Pläne ins Stocken

Auch beim VfB sollen die Mitglieder zunächst auf der schon mehrmals verschobenen Jahreshauptversammlung über Einzelheiten informiert werden, bevor es in einer exklusiven Versammlung dann zur Abstimmung kommt. „Durch Corona ist die ganze Sache jetzt natürlich ein wenig ins Stocken geraten, aber wir streben auf jeden Fall an, schon ab der kommenden Saison gemeinsam an den Start zu gehen“, so Hiege.

Für den VfB-Geschäftsführer steht fest: „Wir haben sehr gute Voraussetzungen mit unserem Sportplatz und dem Vereinsheim. Nach den Gesprächen mit dem SpVg-Vorstand sehen wir es als die beste Lösung an, die Vereine zusammenzuführen, da wir in Schwelm langfristig wieder sportlich konkurrenzfähig sein und bleiben wollen. Die Zusammenführung mit dem VfB wäre da eine Möglichkeit, eine Grundlage für zu schaffen.“