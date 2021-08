Sportlerherz freut sich (noch)

Der Blick in die Nachbarschaft, der Blick in die Zukunft lassen Sportlerherzen vor Freude wippen. In Hagen ein Fußballturnier, das die Bezeichnung zurecht trug. Eine Woche, 16 Mannschaften, viele Tore, ein Hygienekonzept, welches gegriffen hat. Herrlich. In Hattingen gab es gar zwei Wochen fußballerische Unterhaltung, als zehn Mannschaften um die Stadtmeisterschaft kämpften. Am Wochenende die Endspiele, die Erleichterung bei den Gastgebern, es geschafft zu haben. Die Saison kann kommen.

Überdies ein Blick auf Ennepetal und Schwelm, wo zum einen das große Handballturnier der TG Voerde, zum anderen das hoch-attraktive Benefizspiel der EN Baskets Schwelm locken. Vorfreude, die sportliche Herzen springen lassen.

Der Blick in die Nachbarschaft zeigt aber auch: die Inzidenzzahlen steigen wieder. In Wuppertal gar um zehn auf 44,7. Höhere Zahlen, höhere Stufe, größere Gefahren. Hoffentlich wird die Freude der Sportlerherzen nicht getrübt.

