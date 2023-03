Der Sportplatz Tanneneck in Ennepetal-Voerde von oben.

Tipps zum Wochenende Sport-Tipps: Ein Tag voller Höhepunkte am Voerder Tanneneck

Wer am Wochenende Sport live vor Ort sehen möchte, hat eine breite Auswahl. Hier unsere zehn Highlights in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm.

Fußball-BezirksligaFür BW Voerde und den VfB Schwelm geht es in dieser Saison nicht mehr um viel – außer vielleicht um Prestige im Derby am Sonntag (15 Uhr) am Tanneneck.

Basketball-ProB

Die EN Baskets Schwelm haben sich was überlegt: Mit Freibier fürs Kommen in gelben Oberteilen soll beim Heimspiel am Samstag gegen Gießen (19.30 Uhr) eine besondere Atmosphäre erzeugt werden.

Volleyball-Landesliga

Jetzt können auch die Landesliga-Volleyballer der SG Vogelsang-Berchum für Furore sorgen. Mit einem Sieg am Sonntag (12 Uhr) in der Halle West machen sie den Relegationsplatz zwei fix.

Fußball-Kreisliga A

Der BVB kommt ans Tanneneck. Die zweite Frauen-Mannschafts von Borussia Dortmund gastiert am Sonntag um 17 Uhr bei den Frauen von BW Voerde.

Handball-Verbandsliga

Punkte müssen her für die RE Schwelm – ansonsten wird es eng mit dem angepeilten Klassenerhalt. Gegen Olpe am Sonntag (18 Uhr) feiert zudem Marc Lauritsch sein Heimdebüt als RE-Trainer.

Fußball-Kreisliga B

BW Voerde II thront mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze. Ärgster Verfolger: Vatanspor Gevelsberg. Am Sonntag (12.45 Uhr) kommt es zum direkten Duell.

Andreas Sander

Es geht weiter im Weltcup für das Ennepetaler Ski-Ass Andreas Sander. Start der drei Rennen am Wochenende im US-amerikanischen Aspen ist am Freitag um 19.30 Uhr.

Volleyball-Verbandsliga

Zwei Spiele, zwei Siege, dann Klassenerhalt: So die einfache Rechnung für die RE Schwelm. Sonntag um 17 Uhr ist das Team im MGS gegen Geldern in der Pflicht.

Fußball-Regionalliga

Der Wuppertaler SV steht auf dem dritten Platz. Ein Besuch im Stadion am Zoo am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Köln II lohnt also allemal.

Rudern

Auf zum Beyenburger Stausee! Dort können Interessierte beim Wassersportverein Ennepetal samstags um 13 Uhr Proberunden.

