Termine Sport ohne Ende: Die Termine am Sonntag für Fans im EN-Kreis

Ennepe-Süd. Frisch zum Frühstück servieren wir Ihnen den Fahrplan für den Sport-Sonntag im südlichen EN-Kreis. Viel los am Ennepetaler Reichenbach-Gymnasium.

Der Samstag war bereits vollgepackt mit Sport, der Sonntag wird noch voller. Damit Sie den Überblick behalten, wann und wo welche Teams heute eingreifen, haben wir die Höhepunkte aus den verschiedenen Sportarten zusammengestellt.

Fußball

In der Fußball-Oberliga trifft der TuS Ennepetal heute um 15 Uhr auf Victoria Clarholz. Wer nicht wie Robin Gallus und seine Mitspieler den rund 100 Kilometer weiten Weg nach Ostwestfalen auf sich nehmen möchte, kann das Spiel auch im Internet live verfolgen: Hier kommen Sie direkt zur Live-Übertragung von Sporttotal.

Gar nicht reisen müssen zwei heimische Vertreter in der Fußball-Bezirksliga. Der FSV Gevelsberg und BW Voerde können mit Siegen in ihren Partien den Kontakt zur Tabellenspitze wahren. Dafür müssen sich Gevelsberger um 15 Uhr im Stadion Stefansbachtal gegen den ASSV Letmathe durchsetzen, BW Voerde empfängt den VfB Westhofen zum Topspiel des Spieltages um 15 Uhr am Tanneneck.

In der Kreisliga A2 geht es für die TSG Sprockhövel II nur drei Tage nach dem klaren Derbysieg gegen den TuS Hasslinghausen darum, die bisher makellose Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen auszubauen. Doch Vorsicht ist geboten: Gegen den FC Gevelsberg-Vogelsang kassierte das Team von Trainer Christian Kalina die letzte Pleite – am 18. April. Anpfiff der Partie am Sprockhöveler Baumhof ist um 15 Uhr.

Ebenfalls noch makellos ist die Bilanz des Tabellenführers TuS Ennepetal II. Die Ennepetaler Reserve ist beim schwach gestarteten FC SW Silschede gefragt. Ab 15 Uhr werden die Silscheder versuchen, dem Favoriten im heimischen Waldstadion ein Bein stellen zu wollen.

Die übrigen Spiele:

FSV Gevelsberg II – SC Wengern, 13 Uhr, Stefansbachtal

SpVg. Linderhausen – SC Obersprockhövel III, 15 Uhr, An der Rennbahn

Ararat Gevelsberg – SuS Volmarstein, 15 Uhr, Am Hundeicken

TuS Hasslinghausen – FC Wetter II, 15 Uhr, Landringhauser Weg

TSG Herdecke – RW Rüggeberg, 15 Uhr, Bleichstein

VfL Gennebreck – Hiddinghauser FV, 15.30 Uhr, Am Herzkamp

Handball

Die beiden Handball-Verbandsligisten RE Schwelm und TG Voerde sind gleichzeitig gefragt. Die Schwelmer um Spielertrainer Björn Rauhaus wollen nach zwei Niederlagen zum Saisonstart gegen den TuS Hattingen den ersten Sieg einfahren – Rauhaus kündigte dafür im Vorfeld personelle Überraschungen an. Anwurf in der Dreifeldhalle in Schwelm ist um 18 Uhr.

Zur gleichen Zeit will auch die TG Voerde nach der Heimpleite gegen Teutonia Riemke zurück in die Erfolgsspur. Gegen Westfalia Hombruch kann Trainer Kai Henning wieder auf Lasse Stratmann zurückgreifen – Anwurf am Reichenbach ist um 18 Uhr.

Bereits etwas früher startet die zweite Mannschaft der RE Schwelm in die Saison. Der Aufsteiger trifft im ersten Bezirksliga-Spiel auf die Reserve des TuS Hattingen. Los geht es in der Dreifeldhalle unmittelbar vor der ersten Mannschaft um 16 Uhr.

Basketball

Heimspieltag für die Basketballer der SE Gevelsberg. Die Bezirksliga-Herren treffen in der Halle West im Derby auf den Landesliga-Absteiger RE Baskets Schwelm II. Hochball ist um 15 Uhr. Direkt im Anschluss spielen die Frauen der SEG um die ersten Punkte dieser Saison. Am ersten Landesliga-Spieltag ist um 17 Uhr der TV Gerthe zu Gast.

Volleyball

In der Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium läuft an diesem Sonntag ein echtes Spektakel. Die offenen Ennepetaler Stadtmeisterschaften im Volleyball laufen dort bereits seit 9.30 Uhr.

