Sport im EN-Kreis: Am Wochenende gibt es die ganze Vielfalt!

Ennepe-Süd. Topspiele, Endspiele, Eröffnungen oder Mitmach-Programme: In Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm bringt der Sport wieder viele Menschen in Bewegung

Egal ob mitmachen oder nur zuschauen: Am kommenden Wochenende bietet der Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm seine volle Bandbreite. Wir haben zehn Tipps für Sie kuratiert.

1. Playoff-Basketball

Siegen oder fliegen – so lautet das Motto für die EN Baskets Schwelm im Achtelfinalrückspiel gegen die EPG Baskets Koblenz am Freitagabend (20 Uhr) in eigener Halle. Egal ob mitmachen oder nur zuschauen: Am kommenden Wochenende bietet der Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm seine volle Bandbreite. Wir haben zehn Tipps für Sie kuratiert.

Hier geht es um Vorbericht zum Spiel

2. Fußball-Bezirksliga

Schon wieder Spitzenspiel für den FSV Gevelsberg. Der neue Tabellenführer empfängt auf dem Weg in die Landesliga am Sonntag um 15 Uhr den Tabellenzweiten VfL Schwerte im Stefansbachtal.

Passend dazu: So sah das bisher letzte Landesliga-Team in Gevelsberg aus

3. Eröffnung Beachvolleyballfeld

Endlich hat Schwelm seine eigene Beachvolleyballanlage – am Sonntag werden die neuen Spielfelder mit einem Turnier in Betrieb genommen. Los geht es um 10 Uhr.

4. Handball-Landesliga

Der angehende Meister SG Ruhrtal kommt – und will in Gevelsberg mit vielen Fans feiern. Das will die HSG Gevelsberg/Silschede II am Samstag (19.15 Uhr) in der Halle West verhindern.

5. Volleyball-Bezirkspokal

Wer qualifiziert sich für den Verbandspokal? Die Entscheidung fällt am Samstag ab 13 Uhr im Märkischen Gymnasium, wenn die RE Schwelm drei hochklassige Gegner erwartet.

6. Hallenfußball

Die besten Teams Deutschlands kommen am Samstag nach Schwelm – und suchen beim Indoor Cup 2023 des TSV Ennepetal in der Dreifeldhalle ihren Sieger. Los geht es ab 9.30 Uhr.

Der Hintergrund: Indoor Cup 2023: Das Hallenturnier, das (noch) keiner kennt

7. Basketball-Landesliga

Es soll in die Oberliga gehen – dafür braucht die TG Voerde am Samstag im RGE (14 Uhr) unbedingt einen Sieg über die BG TVO/TV Jahn II.

8. Tag des Mädchenfußballs

Werbung hilft – das weiß auch der FFC Ennepetal, der am Samstag im Dorma-Sportpark zum Tag des Mädchenfußballs lädt. Los geht es ab 11 Uhr.

Passend dazu: So plant der FFC Ennepetal den nächsten Schritt nach vorne

9. Handball-Verbandsliga

Letzter großer Heimspieltag der TG Voerde in dieser Saison am Reichenbach: Vier Spiele gibts am Sonntag ab 12 Uhr.

10. Fußball-Kreisliga B

Wenn Vatanspor Gevelsberg den Aufstieg im Auge behalten möchte, sollte das Derby beim FC Gevelsberg-Vogelsang II am Hundeicken (12.30 Uhr) gewonnen werden.

Hintergrund: Vatanspor Gevelsberg: Der Blick geht weiter nur in eine Richtung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm