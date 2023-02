Spieltag Nummer 18: Das ist wichtig in der Kreisliga A2

Ennepe-Süd. Die Fußball-Kreisliga A2 nimmt ab diesem Wochenende wieder Fahrt auf und wartet gleich mit einem echten Topspiel auf – alles was wichtig ist:

Nur einen Spieltag nach der Winterpause war schon wieder Pause – dank des Karnevals. Jetzt aber geht es wieder Schlag auf Schlag in der Fußball-Kreisliga A2. Wir haben den Blick auf alle acht Spiele des 18. Spieltags. Höhepunkt: Das Duell zwischen dem Tabellenführer TuS Ennepetal II und dem Dritten SpVg. Linderhausen, der seit Monaten einen guten Lauf hat.

TuS Ennepetal II – SpVg. Linderhausen

Wann & Wo? Am Sonntag um 13 Uhr im Bremenstadion.

Direkter Vergleich: Ennepetal hat zuletzt immer Zählbares gegen Linderhausen geholt. Vier Spiele gewann der TuS, zweimal endete das direkte Duell Unentschieden.

Einordnung des Spiels: Die Linder­hausener schwimmen auf einer Erfolgswelle. Seit Anfang Oktober verloren sie kein Spiel mehr (fünf Siege, drei Remis) und wirken deutlich stärker als noch zu Saisonbeginn. „Wir haben uns gefunden. Jetzt wollen wir uns gegen den Tabellenführer testen um zu sehen, wo wir stehen“, erklärt Trainer Marc Dülm. TuS-Trainer Marius Hornschuh sagt zu der Frage, ob Linderhausen ein Stolperstein werden könnte: „Wenn wir unseren Job machen, habe ich keine Sorge, dass wir mit einem Unentschieden oder einer Niederlage vom Platz gehen könnten.“

TSG Sprockhövel II – VfL Gennebreck

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Baumhof in Sprockhövel.

Direkter Vergleich: Im Hinspiel setzte sich Sprockhövel II gegen Gennebreck mit 6:2 klar durch.

Einordnung des Spiels: Die TSG-Reserve marschiert in dieser Saison zwar oft souverän durch die Liga, doch zeigt sich der Tabellenzweite im Vergleich zum Meisterschaftskonkurrenten Ennepetal II offensiv deutlich blasser. Während der TuS bereits acht Mal mindestens fünf Tore in einem Spiel erzielte, waren es bei der TSG lediglich zwei Spiele mit ähnlicher Ausbeute. „Wir brauchen teilweise zu viele Chancen für ein Tor, wir müssen unsere Effektivität noch ein bisschen steigern“, fordert Sprockhövels Trainer Christian Kalina. Weil sein Team dennoch über drei Treffer pro Spiel schießt und defensiv stabil ist, sieht er die Statistik nicht ganz so kritisch.

FC Gev.-Vogelsang – FSV Gevelsberg II

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Hundeicken.

Direkter Vergleich: Im Hinspiel setzte sich Vogelsang mit 3:1 durch.

Einordnung des Spiels: Für Vogelsang sind Derbys aktuell der Dauerzustand. Mit dem Spiel gegen den FSV II steht nun das vierte Lokalduell in Folge für die Vogelsanger an. „Die Kunst ist es jetzt, dass wir nicht satt davon werden. So ein Lokalduell ist immer sehr emotional. Es ist dann schwer, immer wieder den gleichen Fokus zu setzen, wenn man seit Dezember nur solche Spiele hat“, erklärt Vogelsangs Trainer Maximilian Goerke. Vor der Winterpause siegte sein Team mit 5:1 gegen Ararat, zum Jahresauftakt folgte ein 2:2 gegen Silschede, am Donnerstag flog Vogelsang gegen FSV Gevelsbergs Erste aus dem Pokal aus. Nun folgt mit der Reserve des FSV erneut ein Lokalduell.

RW Rüggeberg – Ararat Gevelsberg

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr in Rüggeberg.

Direkter Vergleich: In der jüngeren Vergangenheit hatte Rüggeberg immer Schwierigkeiten, wenn es gegen Ararat ging. Von den vergangenen fünf Duellen gewannen die Rot-Weißen nur eins. Zwei Mal reichte es zu einem remis und zwei Mal gingen sie als Verlierer vom Feld.

Einordnung des Spiels: Dass Ararat seiner Mannschaft nicht unbedingt liegt, ist auch Rüggebergs Trainer Daniel Frölich bewusst. Er spricht von einem Gegner, gegen den sich sein Team immer schwer getan hat. „Ararat ist eine Mannschaft, die bis zum Umfallen kämpft, wenn sie spürt, dass etwas geht. Sie legen immer sehr viel Einsatz und Leidenschaft an den Tag. Deswegen haben wir Respekt vor ihnen“, erklärt der Übungsleiter.

TuS Hasslinghausen – TSG Herdecke

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Landringhauser Weg in Haßlinghausen.

Einordnung des Spiels: Hasslinghausen ist aktuell eines der formstärksten Teams der Liga, die bis dato letzte Niederlage kassierte die Mannschaft im Oktober gegen Tabellenführer TuS Ennepetal II. Seitdem sprangen fünf Siege sowie ein Remis heraus. Auch das Torverhältnis in dieser Zeit mit 30:5 kann sich sehen lassen.

Hiddinghauser FV – SC Obersprockhövel III

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr in Hiddinghausen.

Direkter Vergleich: Das Hinspiel endete 3:3 unentschieden.

Einordnung des Spiels: Der Hiddinghauser FV braucht unbedingt einen Sieg und damit wichtige Punkte im Nichtabstiegskampf. Im schlimmsten Fall könnte sonst an diesem Sonntag der Abstand zum rettenden Ufer auf neun Punkte anwachsen. Seit dem zweiten Spieltag sind die Hiddinghausener bereits ohne einen Sieg. Da kommt es nun unpassend, dass sie gegen den kommenden Gegner Obersprockhövel ausgerechnet ein Heimspiel haben. Denn der SCO III zeigt sich in dieser Saison besonders auf fremden Plätzen stark. Von ihren 15 Punkten holten die Obersprockhöveler fast alle in Auswärtsspielen, insgesamt 13 Zähler tütete die Drittvertretung in der Fremde ein.

SC Wengern – SuS Volmarstein

Wann & Wo? Am Sonntag um 15 Uhr am Brasberg.

Einordnung des Spiels: Eigentlich sah es zu Saisonbeginn noch so aus, als hätte Volmarstein in diesem Jahr keine Chance auf den Klassenerhalt, die ersten sieben Spiele verlor der SuS allesamt. Doch seitdem steigerte sich das Team und könnte nun mit einem Sieg gegen den Lokalrivalen Wengern den Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf acht Zähler ausbauen.

FC Wetter II – FC SW Silschede

Wann & Wo? Am Sonntag um 13.30 Uhr am Harkortberg.

Direkter Vergleich: Das Hinspiel entschied die Wetter mit 4:1 klar für sich.

Einordnung des Spiels: Silschede hatte sich vor der Saison vorgenommen, seinen Kader zu verjüngen. Ein Umbruch sollte her, auf junge Spieler sollte gesetzt werden. „Wir sind mit der Entwicklung zufrieden und erst am Anfang, im Sommer wollen wir den Umbruch fortführen“, sagt Vorstandsmitglied Ruben Filter. Aktuell steht seine Team auf einem Abstiegsplatz, doch die Verantwortlichen sind sich sicher, dass ihr Team am Saisonende nichts mit dem Abstieg zu tun haben werde. „Wir setzen bewusst auf junge Talente, die wir dann auch mal ins kalte Wasser werfen“, so Filter. Das könne nicht auf Anhieb perfekt klappen und die Mannschaft brauche Zeit, sich zu entwickeln.

