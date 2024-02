Später Dämpfer trübt Vogelsangs guten Jahresauftakt

Gevelsberg Fußball-A-Ligist trennt sich im ersten Spiel des Jahres unentschieden von Breckerfeld II. Ersatz-Torwart macht einen guten Job.

Der FC Gevelsberg-Vogelsang beendet die Winterpause mit einem Punktgewinn beim Aufsteiger SpVg. Breckerfeld II – und kann sich mit dem 1:1 (1:0) im ersten Spiel dieses Jahres der Fußball-Kreisliga A2 gut anfreunden. „Wenn ich die Vorbereitung sehe, dann bin ich nicht unzufrieden“, sagt Vogelsangs erster Vorsitzender Thomas Jakobi. Und das, obwohl sein Team lange auf der Siegerstraße war und die drei Punkte zum Rückrundenstart erst spät aus der Hand gegeben hat.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

In der 78. Minute sorgten die Breckerfelder für den Dämpfer. Nach einem längeren Ball lieferten sich Vogelsangs Abwehrchef Maik Weiß und Breckerfelds Torjäger Marco Reibert einen Zweikampf, kommen zu Fall. Reibert ist dann einen Tick schneller und nutzt die Gelegenheit. Den Ball schiebt er sicher zum 1:1-Ausgleich in der Schlussphase ein.

Vogelsang zeigt endlich wieder Biss

Zuvor gingen die Vogelsanger bereits in der ersten Halbzeit in Führung. Ein Freistoß von Gianluca Salvo fand Marcus Bruns, der den Ball sicher verwandelte (17.). Die Partie verlief über die Spielzeit hinweg ausgeglichen. „Die Einstellung war schon ganz in Ordnung und auf einem Niveau, wo man gesehen hat, dass wir den Dreier wollten“, lobte Jakobi. In dieser Saison zeigten die Vogelsang immer wieder zu wenig Biss und Aggressivität auf dem Feld, wovon ihr Spiel eigentlich lebt.

Das Tor der Vogelsanger hütete Ioannis Zirinidis, der den verletzten Juri Novosselov vertreten hat. „Er hat ein Jahr kein Fußball gespielt und es ist schick, jemanden in der Hinterhand zu haben. Er macht das Ganze gut. Juri hat momentan seinen Rücken kaputt“, sagt Jakobi zum neuen Schlussmann der Vogelsanger, der bereits Ende vergangenes Jahr sein Debüt gab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm