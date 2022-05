Sondermeyer: „Das Land muss den Vereinen mehr helfen“

Ennepe-Süd. Vor der Landtagswahl haben die zwölf Kandidaten der Wahlkreise 104 und 105 auf unsere Fragen zum Thema Sport in der Region geantwortet.

Bei unserer großen Abfrage bei den Kandidaten zur Landtagswahl 2022 am 15. Mai haben uns die zwölf Kandidaten der Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD auf sechs Fragen zu Themen aus dem Bereich „Sport im Wahlkampf“ geantwortet. Hier finden Sie die Antworten von Ralf Sondermeyer (Die Linke), der für den Wahlkreis 104 (Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Eilpe, Dahl und Haspe) antritt.

Wie bewerten Sie den aktuellen Zustand der Sportstätten in Ihrem Wahlkreis?

Ralf Sondermeyer: Der Zustand ist sehr unterschiedlich. Dies hängt mit den Möglichkeiten der Städte und des Kreises ab Geld für die Erhaltung und Erneuerung einzusetzen. Es ist nicht akzeptabel, wenn Vereine auf Renovierungsmaßnahmen Monate oder Jahre warten müssen. Besonders wollen wir die Schaffung und Instandhaltung von Sportanlagen des Breitensports fördern. Jeder hat das Recht auf gute Bedingungen, um Sport zu betreiben.

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ wurde auch von den Vereinen in der Region stark frequentiert. Möchten Sie sich für ein weiteres Förderprogramm zur Unterstützung der Sportvereine einsetzen? Wenn ja, welche Ideen haben Sie diesbezüglich?

Es sollten auch in Zukunft neue Programme aufgelegt werden. Dies gilt nicht nur für Breitensport und traditionelle Sportarten, sondern auch für aktuelle Trendsportarten. Wichtig ist die freie Nutzungsmöglichkeit für alle Menschen.

Viele Sportvereine klagen darüber, dass Kinder und Jugendliche inzwischen so lange in der Schule sitzen, dass sie nicht mehr am Vereinstraining im Nachmittagsbereich teilnehmen können. Welche Lösung können Sie den Sportvereinen diesbezüglich anbieten?

Die Linke setzt sich für ein Ganztagsschulmodell ein, in dem die Sportvereine die Möglichkeit haben Kinder und Jugendliche im Nachmittagsbereich zu erreichen. Hier könnte dann vereinsseitig ein breites Angebot an alle Schülerinnen und Schüler gemacht werden und zusätzlich einzelne Sporttreibende gezielt gefördert werden. Dieses Angebot sollte außerdem durch ausgebildete Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter ergänzt werden, um eine optimale Ausbildung für die Kinder zu ermöglichen. Wir sehen auch eine Kooperation zwischen Vereinen und Schulen in der spezielle sportorientierte Klassen eingerichtet werden zur Förderung des Leistungssports in der jeweiligen Sportart positiv.

Viele Vereine in der Region werden immer älter. Wie wollen Sie Vereine unterstützen, dem Mitgliederschwund entgegenwirken zu können?

Der im letzten Punkt beschriebene Ansatz die Vereine in den schulischen Ganztag zu integrieren, würde auch in Bezug auf den Mitgliederschwund einen positiven Einfluss haben. Durch den frühzeitigen Kontakt aller Schülerinnen und Schüler mit den lokalen Sportvereinen werden Barrieren für eine Mitgliedschaft abgebaut. Wichtig ist auch das Mitgliedsbeiträge sozial gestaltet werden.

Welche Möglichkeiten halten Sie für möglich und notwendig, um Sportvereine finanziell zu entlasten/zu unterstützen?

Das Land muss den Vereinen besonders im Bereich der Personalkosten helfen. Die Vereine müssen zum Beispiel im Bereich der Buchhaltung sehr viele Vorschriften beachten, die von Ehrenamtlern fast nicht mehr zu leisten sind. Das gilt besonders bei mitgliederstarken Vereinen. Weiter halte ich besonders wichtig die Vereine mit direkten Mitteln bei den steigenden Unterhaltungskosten zu unterstützen. Diese Unterstützung muss zweckgebunden erfolgen.

Welchen Stellenwert messen Sie dem Sport in der Region bei?

Für mich hat der Sport einen sehr hohen Stellenwert. Sport ist nicht nur der Gesundheit sehr zuträglich, sondern hat auch eine starke soziale und integrative Eigenschaft. Er kann auch völkerverbindend sein und Barrieren einreißen, die die Regierungen aufbauen. So halte ich Sportprojekte die gemeinsam von russisch-stämmigen und ukrainisch-stämmigen Menschen betrieben werden für besonders wertvoll.

