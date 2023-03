Handball So will die HSG sich für das Hinspiel-Debakel revanchieren

Gevelsberg. Die HSG Gevelsberg-Silschede II hat mit Hohenlimburg noch eine Rechnung offen. Die Hinspiel-Klatsche steckt nämlich noch in den Köpfen.

Wenn am Samstagabend um 19.15 Uhr Landesligist HSG Gevelsberg-Silschede II die HSG Hohenlimburg empfängt, werden die Gevelsberger Fans nur ungern an das erste Duell beider Teams im vergangenen November zurückdenken. Mit 14 Toren Rückstand ging die HSG in Halbzeit eins unter, am Ende siegte Hohenlimburg souverän mit 33:23. „Das Spiel ist bei mir auf jeden Fall noch präsent“, blickt Trainer Marco Luciano auf die bittere Niederlage.

Nach dem Sieg in der Vorwoche gegen die SG Attendorn Ennest geht sein Team mit Rückenwind in das Wiedersehen mit Hohenlimburg, wobei die Gäste nach der Demonstration im Hinspiel als Favorit in die Partie gehen dürften. Luciano rechnet beim Kräftemessen zweier defensivstarker Teams mit einer körperbetonten Partie. „Das wird vor allem für unsere jungen Spieler eine spannende Herausforderung. Ich bin sicher, dass wir nicht etwas Ähnliches erleben werden wie im Hinspiel.“

Für Spannung sorgen

Mittelmann Christopher Cramer möchte aus dem Rückspiel in der eigenen Halle ein komplett anderes Spiel machen. „Das Ergebnis von damals ist abgehakt, wir können nichts mehr daran ändern.“ Vielmehr blickt er nach vorne und ist hochmotiviert, sich für die Niederlage zu revanchieren. „Es ist unsere Aufgabe alles daran zu setzen, dass sich so etwas nicht mehr wiederholt und wir gerade zu Hause ganz anders auftreten.“ Mit einem Erfolg kann die HSG bei noch fünf ausstehenden Begegnungen bis auf einen Zähler an Hohenlimburg heranrücken und für mächtig Spannung im Kampf um den Klassenerhalt sorgen. „Ich rechne mit einem sehr engen Spiel“, erzählt Cramer und ergänzt: „Aber wir haben definitiv unsere Chance, wenn wir am Samstagabend alles reinwerfen.“

