So soll es die RE Schwelm aus der Krise schaffen

Schwelm. Nach einer bitteren Partie letzte Woche will die RE Schwelm am Samstag die ersten Schritte aus der Krise machen. Auch wenn der Gegner Favorit ist

Den letzten Auftritt des Verbandsligisten RE Schwelm bei der 24:34-Heimniederlage gegen die SGSH Dragons II kann man getrost als Tiefpunkt der bisherigen Saison betrachten. Nun wartet ausgerechnet die wohl schwerste Aufgabe, wenn es am Samstag um 19.30 Uhr zum Tabellenführer TuSWestfalia Hombruch geht. Die Hausherren treten mit der Empfehlung von sieben Siegen in Folge an und befinden sich aktuell in herausragender Verfassung.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Anders sieht das Bild bei der RE aus. In Hombruch soll am Wochenende der erste Schritt aus der Krise gelingen. „Uns ist bewusst, dass das Spiel gegen Schalksmühle so nicht akzeptabel ist“, redet Spielertrainer Björn Rauhaus Klartext. Als Reaktion darauf wurden im Training viele intensive und ehrliche Gespräche geführt, die den Schwelmer Verantwortlichen Hoffnung für die restliche Saison machen. „Es gab natürlich Gesprächsbedarf, wir sind selbstkritisch mit uns umgegangen. Die Mannschaft hat immer noch die Überzeugung die Saison gemeinsam zu meistern.“

Lesen Sie auch: Diesen Wechsel gab es im Vorstand der Schwelmer Handballer

Mit Hombruch, dem OSC Dortmund und der TG Voerde warten drei Gegner aus der Spitzengruppe der Liga, weswegen der Fokus aktuell auf der eigenen Leistung liegt. „Wir müssen wieder unser volles Potenzial abrufen, ganz unabhängig vom Gegner“, erklärt Rauhaus. In diesem Prozess sind in den kommenden Wochen vor allem die erfahrenen Spieler im Kader der RE gefordert. Das bekräftigt der drittligaerfahrene Tobias Fleischhauer. „Wir haben junge Spieler dabei, die solche Drucksituationen noch nicht kennen“, stellt er sich vor seine Mitspieler. „Es ist an uns älteren Spielern, voranzugehen und Verantwortung zu übernehmen.“

Mit den vielen Akteuren aus der eigenen Jugend sieht er das Team insgesamt besser und breiter aufgestellt als im Vorjahr. Um die eigene Leistung wieder konstant anzurufen, setzt er auf die richtige kämpferische Einstellung und den Zusammenhalt untereinander. „Es braucht wieder mehr positive Emotionen. In dieser ausgeglichenen Liga müssen wir von der ersten Minute an geschlossen auftreten und uns gegenseitig unterstützen.“

Auch interessant: Darum ist das Trikot von Schwelms Handballern ganz besonders

In Hombruch können die Schwelmer trotz der gefährlichen Tabellensituationen nahezu ohne Druck aufspielen, alles andere als ein Heimsieg wäre eine faustdicke Überraschung. Spielertrainer Rauhaus kann der Situation daher auch etwas Positives abgewinnen. „Vielleicht brauchen wir genau so ein Spiel, in dem niemand etwas erwartet und wir uns ganz darauf konzentrieren können, wieder das abzurufen was uns stark gemacht hat.“

In den kommenden Wochen liegt zweifelsohne noch viel Arbeit vor der RE. Um auch in puncto Selbstvertrauen wieder Fahrt aufzunehmen, könnte schon eine ansprechende Leistung in Hombruch, unabhängig vom Ergebnis, ein Schritt in die richtige Richtung sein. Fleischhauer und seine Teamkollegen haben sich jedenfalls noch keineswegs abgeschrieben. „Der Glaube und die Zuversicht sind da. Es muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen, dann können wir immer noch die Klasse halten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm