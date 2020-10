Das wird die erste harte Probe für die Ennepetalerin Lara Plastwich und ihre Fußballfrauen vom SV Berghofen, die in dieser Saison erstmals in der 2. Bundesliga auflaufen werden. Nachdem sie im Juni als Drittplatzierte plötzlich aufgestiegen sind, gilt es nun ihre Leistungen auch in der höheren Klasse unter Beweis zu stellen.

Kurz vor dem Auftaktspiel am kommenden Sonntag gegen den FSV Gütersloh steigert sich bei den jungen Frauen aus Dortmund so langsam die Nervosität. „Bei jedem ist Anspannung da“, sagt die 19-jährige Plastwich. „Das ist nochmal etwas ganz neues, solche Erfahrungen mit dem Team zu sammeln.“ In wichtigen Partien konnten die jungen Frauen stets ihre Nerven bewahren und ihre Qualitäten einsetzen, weshalb sie heute dort stehen, wo sie hingehören. „Ich glaube jeder ist etwas nervös und hat Respekt, aber wir gehen mit Spaß an die Sache ran“, so Plastwich.

Erlebnis Auswärtsreise nach Kiel

Zuletzt hat sich ihre Team mit einem 1:2 Sieg bei den Frauen von Holstein Kiel durchgesetzt und stehen nun in der zweiten Runde des DFB-Pokals. „Das war eine super tolle Reise“, schildert die junge Fußballerin den Auswärtstrip in den hohen Norden vergangenen Samstag, dessen Rückfahrt genutzt wurde, um unter der Mannschaft ein wenig zu feiern. Mit dem Wort Reise meint sie aber nicht nur die vergangene Partie, sondern die gesamte Erfahrung im Spiel um den Pokal.

Und diese Reise soll noch nicht zu Ende sein. Das nächste Spiel findet am 1. November bei den Frauen von RB Leipzig statt. Das erst seit vier Jahren bestehende Team aus Sachsen spielt derzeit in der Regionalliga Nordost und stellt eine durchaus machbare Aufgabe für den SVB dar. „Wir fokussieren uns aber jetzt erstmal auf das Meisterschaftsspiel“, blickt Plastwich voraus auf den Auftakt am kommenden Sonntag. Da das Trainerteam sie gut vorbereitet habe und insbesondere an der Taktik gefeilt wurde, geht sie „positiv an die Sache ran“