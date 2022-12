So möchte sich CVJM Gevelsberg einen Spitzenplatz sichern

Gevelsberg. In der Handball-Kreisliga trifft Gevelsberg auf die HSG Herdecke – die Partie verspricht eine mit Tempo pur zu werden. Das nimmt sich CVJM vor.

Der formstarke Handball-Kreisligist CVJM Gevelsberg gastiert am Samstag um 16.30 Uhr bei der HSG Herdecke/Ende II. Das Team von Trainer Benjamin Leciejewska steigerte sich in den letzten Wochen zunehmend und steht punktgleich mit der HSG ECD Hagen und den Herdeckern auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit einem weiteren Erfolg können die Gevelsberger auf dieser Position überwintern. „Wir machen deutliche Fortschritte und möchten diesen Aufwind mit in die Partie bei der HSG nehmen“, so Leciejewska.

Nach einigen Personalsorgen vor allem zu Beginn der Saison kann er in Herdecke auf einen vollen Kader zurückgreifen. Angesichts des zu erwartenden Tempos der Partie wird dieser auch nötig sein. Der CVJM fuhr seine Erfolge zuletzt über ein starkes Tempospiel ein. Auf der anderen Seite ist auch die HSG für ein sehr gutes Umschaltspiel bekannt. Leciejewska rechnet daher mit einer sehr schnellen Partie, in der es nicht zuletzt auf die höhere Effizienz und den besseren Torhüter ankommen wird.

Kleinigkeiten sind wichtig

Die vergangenen Ergebnisse, insbesondere der ungefährdete Heimsieg gegen die HSG Wetter/Grundschöttel, machen den Gevelsbergern vor dem Jahresausklang Mut. „Wir funktionieren als Mannschaft immer besser. Herdecke ist ein unangenehmer Gegner, es werden Kleinigkeiten entscheiden. Wir fühlen uns gut gerüstet und freuen uns auf die Partie“, sagt der Gevelsberger Trainer.

