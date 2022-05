So möchte Petra Backhoff die Jugend wieder zum Sport führen

Ennpe-Süd. Vor der Landtagswahl haben die zwölf Kandidaten der Wahlkreise 104 und 105 auf unsere Fragen zum Thema Sport in der Region geantwortet.

Bei unserer großen Abfrage bei den Kandidaten zur Landtagswahl 2022 am 15. Mai haben uns die zwölf Kandidaten der Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD auf sechs Fragen zu Themen aus dem Bereich „Sport im Wahlkampf“ geantwortet. Hier finden Sie die Antworten von Petra Backhoff (Grüne), die für den Wahlkreis 104 (Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Eilpe, Dahl und Haspe) antritt.

Wie bewerten Sie den aktuellen Zustand der Sportstätten in Ihrem Wahlkreis?

Petra Backhoff: In meinem Wahlkreis ist der Zustand der Sportstätten – wie auch in anderen Kreisen – durchwachsen. Dies hängt häufig (leider) von der Finanzkraft der jeweiligen Kommune und der Vereine ab. Zeitgemäße und ansprechende Sportstätten sollten in jedem Stadtteil vorhanden sein. Für alle erreichbar und unabhängig von der Postleitzahl. Dazu gehört für mich auch, dass ansprechende Bäder in allen Kommunen den Bürger*innen zur Verfügung stehen müssen.

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ wurde auch von den Vereinen in der Region stark frequentiert. Möchten Sie sich für ein weiteres Förderprogramm zur Unterstützung der Sportvereine einsetzen? Wenn ja, welche Ideen haben Sie diesbezüglich?

Einige Vereine haben vereinseigene Sportstätten mit Hilfe des Förderprogramms instandgesetzt. Das ist schon mal prima. Weiterhin brauchen wir jetzt die finanzielle Unterstützung der Kommunen für den zeitgemäßen und klimagerechten Umbau der Sportstätten jeglicher Art. Dazu gehört auch die Instandhaltung der Bäderlandschaft – dies schaffen unsere Kommunen nicht aus eigener Kraft.

Viele Sportvereine klagen darüber, dass Kinder und Jugendliche inzwischen so lange in der Schule sitzen, dass sie nicht mehr am Vereinstraining im Nachmittagsbereich teilnehmen können. Welche Lösung können Sie den Sportvereinen diesbezüglich anbieten?

Beim Austausch mit den Sportvereinen auf Einladung des Kreissportbundes wurde das „Sportkarussell“ vorgestellt. Vereine gehen in die Schulen, also zu den Kindern, und bringen ihnen im offenen Ganztag die jeweilige Sportart näher. Dies scheint ein möglicher Weg zu sein, um Kinder sowohl mit (neuen) Sportarten als auch mit Vertreter*innen der Vereine bekannt zu machen. Zeitgleich müssen die Betreuungszeiten im Offenen Ganztag (OGS) flexibler ausgestaltet werden. Über die OGS hinaus könnten Schnupperangebote oder auch Ferienprogramme dazu dienen, Interessen für Sportarten zu wecken. Wichtig scheint mir, dass Vereine (nicht nur Sportvereine) Kinder so früh wie möglich begeistern und deren Interesse wecken. Dies scheint mir das beste und aussichtsreichste Konzept gegen Nachwuchssorgen zu sein.

Vereine in der Region werden immer älter. Wie wollen Sie Vereine unterstützen, dem Mitgliederschwund entgegenwirken zu können?

Diese Frage schließt sich für mich den vorherigen Ausführungen an. Die Überalterung der Vereine ist durchgängig ein dringendes Thema, welches fast alle Vereine betrifft. Zum einen sollten wir versuchen, Kinder und Jugendliche dort anzusprechen, wo sie sich aufhalten. Dies ist zum Beispiel in den Kindertagesstätten oder auch in den Schulen möglich. Zum anderen müssen Formate angeboten werden, die Kindern ein Mitmachen zeitlich ermöglichen, beispielsweise an den Wochenenden oder durch Kennenlern-Angebote in den Schulferien.

Welche Möglichkeiten halten Sie für möglich und notwendig, um Sportvereine finanziell zu entlasten/zu unterstützen?

Grundsätzlich brauchen Vereine Unterstützung bei der Unterhaltung ihrer Sportstätten. Vereine brauchen aber auch hauptamtliche Hilfestellungen. Die Anforderungen und Aufgaben der Vereine haben in den letzten Jahren enorm zugelegt. Nehmen wir als Beispiel die Herausforderungen bei der Erstellung von Förderanträgen oder auch buchhalterische Pflichten. Ich kann mir vorstellen, dass solche Aufgaben, die mit den eigentlichen Interessen der Vereinsmitglieder wenig bis nichts zu tun haben, gebündelt werden könnten. Dafür bräuchte ein Stadt- oder auch Kreissportbund mehr finanzielle Mittel für hauptamtliche Kräfte.

Welchen Stellenwert messen Sie dem Sport in der Region bei?

Sport hat für mich einen sehr hohen Stellenwert – unabhängig von der Region. Sport gilt als die größte Bürgerbewegung in NRW. Im Sport werden Fairness, Respekt, Teamgeist und Vielfalt erlebt und gelebt. Bestenfalls von Kindesbeinen an. Damit übernimmt Sport – neben den gesundheitlichen Aspekten – wesentliche Gemeinschaftsaufgaben. Als ebenfalls in einem Verein aktive Mitstreiterin weiß ich die Bedeutung des Ehrenamtes zu schätzen, sei es die Bedeutung von Trainer*innen, Übungsleiter*innen aber auch der Vereinsvorstände. Gerade jetzt nach Corona brauchen wir starke Vereine, um gesellschaftliches Zusammenleben und ehrenamtliches Engagement neu zu beleben.

