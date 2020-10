Eine ungewöhnliche Leichtathletiksaison geht zu Ende. In einem Jahr, das durch die Corona-Pandemie geprägt wurde, ging lange Zeit gar nichts. Spät kam die Saison dann doch noch in Gang, nun bildeten die Kreismeisterschaften im Mehrkampf und im Langlauf den krönenden Abschluss. Bei der DJK GW Ennepetal und der TG RE Schwelm herrscht Zufriedenheit.

Dominiert wurden die Kreismeisterschaften im Hagener Ischelandstadion, die der Leichtathletikkreis Hagen/Ennepe-Ruhr ausgerichtet hatte, von den heimischen Athleten. Der TSV 1860 Hagen holte im Mehrkampf stolze 19 Titel, davon vier Mannschaftssiege. Das reichte vom Frauen-Fünfkampf, wo Franziska Merten vor allem auch dank ihrer starken Kugelstoßleistung knapp gewann, bis hin zu den Jüngsten bei der M9, wo Matteo Vona souverän siegte und mit seinen 3,87 Meter weiter sprang als zahlreiche deutlich ältere Teilnehmer.

160 Athleten am Start

Insgesamt waren 160 Athleten zu einem letzten Freiluftwettkampf auf der Bahn angetreten, davon allerdings nur 23 Langläufer.

Die Vereine aus dem Südkreis konnten den Hagener Athleten vor allem in den jüngeren Altersklassen der Mädchen Konkurrenz machen. Die DJK GW Ennepetal stellte mit Liv Alina Stör nach starken 1,47 m im Hochsprung die überzeugende Vierkampf-Siegerin in der Altersklasse W13. Hier landete Emily Vorwerk von der TG Roten Erde Schwelm auf dem dritten Rang. Die Ennepetaler hatten mit Annemarie Dierigen auch in der W12 eine Athletin auf Platz eins. So sicherten sie sich auch Team-Gold in der U14. Mit 29 Teilnehmerinnen war die weibliche U14 die am besten besetzte Wettkampfklasse.

Regine Watermann, die Michael Ecke als Trainerin unterstützt hat, verteilte auch ein Lob für Jonas Grünig und Paul-Henri von Rhein, die beide im Kugelstoßen Bestleistungen erbracht haben. Paul hat im Hochsprung seine Bestleistung von 1,81 m bestätigt, die er vor vier Wochen aufgestellt hatte. Über 100 Meter ist er zudem erstmals unter zwölf Sekunden geblieben“, berichtet Watermann, die insgesamt zufrieden mit ihren Athleten und Athletinnen war. „Wir konnten nicht ganz an die Leistungen von vor vier Wochen rankommen, aber insgesamt waren es gute Vorstellungen, vor allem angesichts der Bedingungen.“

Bleich gewinnt in der U10

Regen und Kälte machten den Athleten zu schaffen, doch auch Rote Erde Schwelm hielt das nicht davon ab, in der weiblichen U10 in die Hagener Phalanx einzubrechen. Dort lagen die Siegerin Mia Bleich und die Zweite Lena Beck beim Dreikampf am Ende lediglich drei Punkte auseinander. Im Frauen-Fünfkampf sprang für RE immerhin der dritte Platz von Samja Rosworra herum. Den gleichen Platz belegte Thalia Rabe (W11) im Vierkampf.

Für zwei weitere herausragende Platzierungen für Athleten aus dem Südkreis sorgte Shachveer Sugumaran (M10), von den Sportfreunden Eintracht Gevelsberg. Er holte sowohl im Dreikampf als auch im Vierkampf den ersten Platz in seiner Altersklasse. Vereinskollegin Anna Milberg landete im Vierkampf (W15) immerhin auf dem dritten Rand.

Haßlinghausen holt einen Titel

Eine erfreuliche Entwicklung war es auch, dass der TV Haßlinghausen nach längerer Unterbrechung wieder junge Athleten zum Wettkampf ins Ischelandstadion geschickt hatte. Marley Kiel gewann sogar einen Titel (M8).

Eine ungewöhnliche Leichtathletik-Saison ist nun beendet. Regine Watermann von der DJK GW Ennepetal zieht ein positives Fazit: „Obwohl wir zwischendurch fast drei Monate lang gar nicht trainieren konnten, haben wir gute Leistungen gebracht. Das hat sogar uns als Trainerteam überrascht.“