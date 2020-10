An dieser Stelle soll sich die Pferderennbahn am Brunnen in etwa befunden haben.

Serie - Teil 1 So kam der Pferderennsport nach Schwelm

Schwelm. 1906 findet das erste Rennen statt. Heute erinnert nur eine Wandmalerei an den Standort der ersten Pferderennbahn in Schwelm.

Pferderennen haben eine lange Geschichte. Dass es sie in verschiedenen antiken Kulturen auf der ganzen Welt gegeben hat, belegen archäologische Untersuchungen unter anderem im alten Griechenland, Babylonien, Syrien und Ägypten. Auch die nordische Mythologie spricht von ihnen, im Römischen Reich waren sie gar ein wichtiger Wirtschaftszweig. Dass es einst auch in Schwelm eine Rennbahn gegeben hat, auf der Pferde gegeneinander antraten, ist heute nur noch wenigen bekannt. Genauer gesagt waren es sogar zwei Bahnen, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten.

Ja, vor über 110 Jahren begann sich in der Kreisstadt der Pferderennsport zu etablieren. In einer Zeitungsannonce aus dem Jahr 1907 stand geschrieben: „Ein Pferderennen, veranstaltet vom neugegründeten Berg.-Märk. Reiterverein findet am Samstag auf den Pilck­mann’schen Wiesen am Brunnen statt. Die Rennen, deren fünf stattfinden, beginnen um drei Uhr.“

An den Standort der ersten Bahn erinnert heute nur noch eine Wandmalerei am Haus Brunnenstraße 9. Hier, nördlich der Straße nach Milspe, fand 1906 das erste Pferderennen auf Schwelmer Boden statt. Ausgangspunkt war der Pferdestall mit 16 Boxen, den August Pilck­mann 1898 anstelle des abgebrannten Badehauses seiner Schwiegereltern Rüggeberg dort errichtet hatte.

Gründung des Schwelmer Reitclubs

Fritz K. Braselmann war es, der, 1905 von einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in England und Amerika nach Schwelm zurückgekehrt, Verhandlungen mit August Pilck­mann aufnahm. Erfolgreich, denn Braselmann schaffte es, dass Pilckmann einige Pferde und die von der Familie Bölling gepachteten Wiesen westlich der Brunnenstraße, ihm und weiteren Reitbegeisterten zur Verfügung stellte. Braselmann, der während seiner Dienstzeit bei den Garde-Ulanen der preußischen Armee seine Liebe zu den Vierbeinern entwickelt hatte, initiierte auch 1905 die Gründung des Schwelmer Reitclubs. Hier wollten dann die Söhne anderer Schwelmer Familien wie den Sternebergs, Falkenroths. Büsches oder Haarmanns nach Ableistung ihres Wehrdienstes ihre Reitkünste daheim perfektionieren. So war schnell eine große Nachfrage entstanden.

Neben Schwelmern tummelten sich hier auch Reiter aus dem Bergisch-Märkischen Raum. Otto Falkenroth, die Brüder Haarmann, Scherz und Zassenhaus, Karl vom Hagen jr., Dr. Kurt Hertz, Apotheker Voerste, August Wagener und Amtsrichter Ulrich werden in den Archiven erwähnt. Genau wie Carl und Paul Peddinghaus aus Altenvoerde und Carl Andreas aus Haspe. Der galt als bester Reiter der Region.

August Pilckmann hatte schnell die Zeichen der Zeit erkannt und vergrößerte seinen Pferdestall an der Brunnenstraße so, dass er bis zu 70 Pferde unterbringen konnte. Zusätzlich baute er eine Reitbahn an, auf der bei schlechtem Wetter Reitunterricht erteilt werden konnte.

Schon früh entdeckten auch die Damen ihre Vorliebe für den Reitsport. Dem legendären „Mittwochsclub“ unter Führung von Adele Wellershaus schlossen sich die Damen Hesterberg, Peddinghaus, Stockey und Altenloh aus dem heutigen Ennepetal an. Später stießen die Töchter der Schwelmer Sanitätsräte Möller und Scheele und des Justizrats Geilen dazu.

Bei schlechtem Wetter wurde sonntagmorgens zur Musik geritten, Quadrillen geübt, war es draußen schön, standen Ausritte auf dem Programm der Damen. Meist ging es über Schwelms Höhen, wobei der Weg über Berghausen nach Haßlinghausen wegen seiner schönen Galoppstrecke besonders beliebt war. Genau wie das gute Frühstück im Haßlinghauser Gasthaus Knorsch.

1906 erstes Rennen inszeniert

Bereits 1906 inszenierten die unternehmungslustigen Reiter ein erstes Rennen. Gemeinsam mit Barmern und Hagenern hoben sie 1907 den „Bergisch-Märkischen Reiterverein“ aus der Taufe. Natürlich mit Fritz K. Braselmann als Vorsitzendem, dem der Barmer Fritz Lindner als Co-Vorsitzender zur Seite stand. Dem Vorstand gehörten weiter Amtsrichter Ulrich, August Wagener und Walter vom Hofe aus Nächstebreck an.

Endlich, am 1. Juni 1907, startete das erste von fünf Rennen auf der ersten Schwelmer Rennbahn am Brunnen. Im Gegensatz zur später errichteten neuen Bahn wurden hier auch Flachrennen gelaufen. Zwei Mark kosteten Eintritt und Rennprogramm. Wer eine bessere Sicht auf das Renngeschehen haben wollte, dem standen für weitere zwei Mark Wagen zur Verfügung.

Gewinner des Rennens unbekannt

Am Eröffnungsrennen nahmen Fritz K. Braselmann, Carl Peddinghaus, August Wegener und Amtsrichter Ulrich teil. Wer am Ende das Rennen gewonnen hat, ist allerdings nicht überliefert. In den Annalen taucht später als Siegername oft der als „drahtig“ charakterisierte Paul Peddinghaus auf. Er saß wohl auf den pfeilschnellen Pilckmann’schen Pferden.