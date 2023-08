Fußball Bezirksliga So füllt der FSV Gevelsberg die „Dienemann-Lücke“

Gevelsberg. Julian Dienemann war in der vergangenen Saison so was wie das Herzstück beim FSV Gevelsberg. Jetzt ist er weg – und andere übernehmen seine Rolle

Es hat den FSV Gevelsberg hart getroffen, dass Julian Dienemann aus beruflichen Gründen Gevelsberg verlassen hat. Damit ist Lars Möske, dem Trainer des Fußball-Bezirksligisten, eine Korsettstange seines Teams weggebrochen. „Wenn dir einer fehlt im Format von Julian, dann ist es schon schwierig. Den Jungen kann man nicht ersetzen“, sagt der Trainer. Er durfte sich aber am ersten Spieltag der neuen Saison freuen, dass die Mannschaft den Ausfall ziemlich gut kompensiert haben,

Allrounder Nick Träptau war es, der Dienemanns Rolle im Mittelfeld übernommen hat und die Lücke schließen sollte, die der Abgang hinterlassen hat. „Und das hat er hervorragend gelöst“, freut sich Möske. „Nick ist eine ‚Kampfsau‘, wenn man das so sagen darf, und an der Seite von Henrik Behr klasse.“ Der Mannschaftskapitän ist neben Träptau der zweite Sechser in der Mannschaft des FSV.

Verschiedene Option – nur nicht beim VfL Schwerte

Ob er damit eine dauerhafte Lösung gefunden hat, kann Lars Möske zu dem jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen, aber in seinem Kader gibt es keinen Mangel an Akteuren, die dafür grundsätzlich infrage kommen könnten. Das einzige Problem: Diese würden dann aber eben auf anderen Positionen fehlen. „Ich denke wir werden die Lücke mit Nick, Henrik, Deniz Akbaba und vor allem auch Silvio Buchholz ganz gut schließen können. Das sind allesamt gute Fußballer“, sagt der FSV-Übungsleiter über die möglichen Alternativen in seinem Team.

Im zweiten Saisonspiel müssen die Gevelsberger am Sonntag beim VfL Schwerte antreten. Dass die Ruhrstädter am ersten Spieltag beim SC Lüdenscheid mit 0:5 unter die Räder gekommen sind, macht die Aufgabe für den FSV nicht einfacher. „Schwerte ist jetzt in der Pflicht“, weiß Möske, wenngleich er auch relativiert: „Fünf Gegentore sind schon ein Brett, aber die ersten Spieltage zählen auch für mich nicht. Manche Truppen brauchen einfach noch ein wenig Zeit – und dazu gehören wir auch.“

In Schwerte werden dem FSV einer ganze Reihe von Spielern fehlen, darunter Stammkräfte wie Max Schröder, Fabian Külpmann, Fabian Rösner, Nick Träptau, Timo Guidi und Mergim Bozhdaraj. Und Julian Dienermann, der ohnehim nicht mehr in Frage kommen könnte.

