So bleibt man trotz Lieferdiensten und Restaurants schlank

Der Ennepetaler Fitnesstrainer Jan Danowski gibt acht Tipps, wie man trotz Lieferdiensten und Restaurant-Besuchen nicht zunimmt.

Du willst auf Deine Linie achten – aber dennoch nicht darauf verzichten, Dir einen schönen Abend zu machen und auswärts essen zu gehen? Dann helfen Dir diese Tipps dabei.

1. Vorher informieren



Wähle in Deinem Freundeskreis selber das Restaurant oder den Lieferdienst aus. Und informiere Dich vorher, was es auf der Speisekarte gibt. So kannst Du Dir schon vorab die beste Option heraussuchen.

2. Wo genau gehst Du essen?

Wähle Restaurants, die Essen auf dem Grill zubereiten. Also ein echter Grill, der Streifen auf dem Essen hinterlässt. Ansonsten wird zu oft minderwertiges Öl zum Braten verwendet – und das ist nicht gut.

3. Welche Zubereitungsart?



Bei der Auswahl: Besser gegartes und gedämpftes Essen nehmen als frittiertes und paniertes.

4. Darauf solltest Du verzichten

Umgehe Versuchungen, indem Du sie einfach nicht bestellst oder die Bedienung bittest, sie Dir nicht auf den Tisch zu stellen. Die Rede ist vom obligatorischen Brotkorb und dem dazugehörigen Dip wie Aioli.

5. Vorher überlegen



Frage Dich: Wie viel Hunger habe ich wirklich? Brauche ich die Beilage, die Pommes am Rand, die Vorspeise oder das Dessert wirklich?

6. Die Kalorien ausgleichen



Du kannst am Tag vorher, am Eventtag selbst oder am Tag danach einfach ein bisschen weniger essen. Das kann dann das Plus vom Essengehen ausgleichen.

7. Die Qual der Wahl?



Lieber Buffet oder Karte? Definitiv letzteres! Als würdest Du nicht über die Stränge schlagen, wenn Du Dich ohne Grenzen bei allem bedienen kannst. Da gibt es meist kein Halten. Die Karte hilft da, die Mengen bewusst einzuschränken.

8. Mit der Hand zählen



Um die Mengen, die Du isst, vor Ort besser abschätzen und tracken zu können, nutze Deine Hand als Messhilfe. Nein, natürlich nicht indem Du Dir das Essen in die Hand legst, sondern als Orientierungshilfe. Dabei gilt: Die Proteinmenge sollte so groß sein wie eine Handfläche, Kohlenhydrate wie eine hohle Hand und Fett wie ein Daumen. Bei Frauen reicht jeweils eine Portion, bei Männern das Doppelte.

Mit diesen Tipps schaffst Du es, einigermaßen gesund auswärts zu essen, ohne am Ende Angst vor dem Gang auf die Wage zu haben. Also: Guten Appetit!

Jan Danowski ist Fitnesstrainer und leitet das „CrossFit mit Schmackes“-Studio in Gevelsberg. Alle Beiträge aus der Kolumne gibt es gesammelt unter www.wp.de/fitnessprofi.