Šimec wettert gegen Schiris: „Das war nicht in Ordnung“

Bielefeld/Gevelsberg. Beim TuS Brake verpasst die HSG Gevelsberg/Silschede, den Vorsprung nach unten weiter auszubauen – was laut dem Trainer auch an den Referees lag.

In der Abstiegsrunde der Handball-Oberliga trennte sich die HSG Gevelsberg-Silschede nach einer emotionalen Achterbahnfahrt auswärts mit 28:28 (15:13) vom TuS Brake. „In Sachen Emotionalität und Gemeinschaft war das eine der eindrucksvollsten Leistungen seit ich bei der HSG bin. Die Jungs haben sich komplett zerrissen“, zollte Trainer Sascha Šimec seiner Mannschaft Respekt. Dass es trotzdem nicht zu einem doppelten Punktgewinn reichte, hatte verschiedene Gründe.

„Ich bin ein Freund davon, dass wir uns zu aller erst an die eigene Nase fassen“, richtete Šimec den Blick zunächst auf die eigene Leistung. Die war über weite Strecken mehr als ordentlich. Die HSG musste sich nach dem Spiel nur den Vorwurf gefallen lassen, in den entscheidenden Momenten die Big Points liegen gelassen zu haben. In Halbzeit zwei waren die Gäste mehrfach mit vier Treffern in Front, zuletzt nach dem 27:23 (53.) durch Sam Lindemann. Es fehlte die Kaltschnäuzigkeit, frühzeitig die Partie zu entscheiden.

Jukic verpasst die Entscheidung für Gevelsberg

Nach vielen Aufs und Abs gingen die Gevelsberger mit einer Führung in die letzte Minute. Der bis dahin starke Josip Jukic verpasst 40 Sekunden vor dem Ende von der Siebenmeterlinie die Entscheidung. Auf der Gegenseite nahm Brake in Unterzahl den Torhüter aus dem Spiel und erzielte bei noch knapp zehn zu spielenden Sekunden den Ausgleich. Die HSG kam noch zur schnellen Mitte, der letzte Wurf aufs leere Tor landete jedoch knapp neben dem Pfosten. „Wir haben einige Möglichkeiten liegen lassen, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Was sie heute gegen einen wirklich guten Gegner geleistet hat war aller Ehren wert“, so Šimec.

Die Leistung des TuS Brake war ein weiterer Grund, warum es für die HSG am Ende nicht zum Sieg reichte. Die bereits abgestiegenen Gastgeber zeigten in heimischer Halle, warum sie ein ernstzunehmendes Oberligateam sind. Es war das dritte ungeschlagene Spiel in Serie, in voller Mannschaftsstärke verlangten sie den Gevelsbergern alles ab. „In der Deckung hatten wir teilweise einige Probleme, der TuS hat sein Spiel sehr konsequent und diszipliniert aufgezogen. Uns war klar, dass es hier eine ganz schwere Aufgabe wird“, lobte Šimec den Gegner.

Klare Kritik an Unparteiischen von Šimec

Neben den beiden Teams selbst hatte an diesem Samstag auch die Leistung der beiden Unparteiischen Einfluss auf den Ausgang des Spiels. „Was heute gepfiffen wurde war nicht in Ordnung und hat zum Ergebnis entscheidend beigetragen. Da stelle ich mich vor meine Mannschaft“, positionierte sich der Gevelsberger Coach deutlich. Über die 60 Minuten hinweg gab es viele diskutable Entscheidungen, größtenteils zuungunsten der HSG. Die trugen gerade in den Phasen, in denen sich die Gäste ein kleines Polster erspielten dazu dabei, dass der TuS Brake in Schlagdistanz blieb.

Allein nach dem 27:23 kassierte die Šimec -Auswahl in den letzten sieben Minuten satte drei Zeitstrafen. „Natürlich kann man über vieles diskutieren, aber was heute in Summe gegen uns gepfiffen wurde, ist nicht leicht wegzustecken.“ Unter dem Strich bleibt für Šimec und die HSG ein Ergebnis, welches nur schwierig einzuordnen ist. „Ich tue mich schwer, mit nur einem Punkt aus dem Spiel zu gehen. Auf der anderen Seite kann genau dieser Punkt am Ende Gold wert sein.“

HSG: Scholz, Wulf; Jukic 9/3, Fege, Lindemann, Philippi, Bulk je 4, A. Bekston 2, Stippel 1, Rüggeberg, Skupin, C. Schrouven, K. Bekston, Breuker, D. Schrouven.

