Silschedes Fußballerinnen starten mit Turniersieg ins Jahr

Herdecke In Herdecke triumphiert der FC Silschede und verteidigt souverän den Titel. Nun folgen gleich zwei Premieren unter dem Hallendach.

Einen ersten Motivationsschub für das neue Jahr hat die Frauenelf des FC Schwarz-Weiß Silschede direkt am ersten Januarwochenende bekommen: Sie hat den Girls-Cup in Herdecke gewonnen. Die Bezirksliga-Fußballerinnen wollen am kommenden Wochenende bestenfalls zwei weitere Hallentitel sammeln.

In der Herdecke haben die Gevelsbergerinnen mit dem Sieg (2:0 im Finale gegen ASC Leone) ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Nur ein Gegentor kassierte das Team, sehr zur Freude des Trainergespanns Ali Salame/Alessa Geis. „Wir haben Fehler schnell wieder ausgebügelt. Das Miteinander stimmte: Keine war sich zu schade, für die andere einen Meter mehr zu laufen. So hatten wir den Ball schnell wieder und schöne Spielzüge dabei“, erzählt Salame. Der Fokus liegt zurzeit verstärkt auf der Defensive, selbst wenn es auf dem Feld gar nicht so viele Gegentore hagelt. „In den Ligaspielen wollen wir ebenso gut verteidigen, um aus eigenem Ballbesitz umschalten und angreifen zu können“, so der Trainer. In der Halle traf Silschede auch auf Ligakonkurrent TuS Eichlinghofen und den ebenfalls in der Bezirksliga kickenden SV Bommern.

Erstmals ein eigenes Turnier beim FC Silschede

Am kommenden Wochenende stehen drei Tage Hallenfußball an. Am Freitag läuft die Vorrunde der Hagener Hallenmasters. Erstmals wird dabei ein eigenes Frauenturnier ausgerichtet. Sollte sich Silschede für die Endrunde qualifizieren, folgen am Sonntag in der Hagener Rundsporthalle weitere Partien. Am Samstag gibt‘s noch eine Premiere: Der Verein richtet erstmals selbst ein Hallenturnier aus, den Gerald Cup – benannt nach dem Maskottchen des Teams. „Natürlich wollen wir gerne bei beiden Turnieren gewinnen und in Hagen Landesligist Hohenlimburg ärgern. Der Fokus liegt aber schon mehr auf unserem eigenen Turnier“, verrät Salame. Der breite Kader ermöglicht es dem FC, bei beiden Turnieren präsent zu sein, ohne die Spielerinnen zu überlasten.

Die Kreisliga-Spielerinnen des FFC Ennepetal nehmen nicht an den Hagener Hallenmasters teil. Stattdessen hat die Mannschaft von Trainer Willi Vering an der Vorrunde der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft teilgenommen, bei der kreisweit die Teams aus den Kreisligen mitwirken durften. Der FFC verpasste nur knapp die Endrunde.

