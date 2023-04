Silscheder Frauen wollen dem BVB nicht nur gratulieren

Dortmund. Schwerer geht es nicht für die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC SW Silschede: Am Sonntag geht es zum feststehenden Meister Borussia Dortmund.

Es wartet die schwerste Aufgabe im Restprogramm der Frauenelf des FC SW Silschede: Die Partie gegen Borussia Dortmund. Die Gegnerinnen haben in der Saison alle ihrer bisherigen Spiele gewonnen und konnten sich daher bereits vor zwei Wochen die Meisterschaft sichern, was gleichzeitig auch den Aufstieg in die Landesliga bedeutet.

Da stellt sich die Frage, ob sie nun vielleicht jetzt schon einen Gang herunterschalten. „Damit rechnen wir nicht. Es wäre zwar gut für uns, aber selbst Spielerinnen aus der B-Elf wollen sich vielleicht gerade jetzt noch mal zeigen“, schätzt Silschedes Trainer an der Seitenlinie, Ali Salame. Die Gevelsbergerinnen haben sich vor der Partie Videos angeschaut, um die Dortmunderinnen zu analysieren. „Wir müssen die Räume eng halten, viel laufen und auch sicher Leidensmomente überstehen, wenn wir nicht in Ballbesitz sind“, sagt Ali Salame klar. Wichtig sei, nicht die Bälle nur hinten herauszuschlagen: „Sonst kommen sie wie ein Boomerang direkt wieder zurück.“

Salame will nur einmal gratulieren müssen

Die beim BVB gute Stimmung soll sich möglichst auch auf Silschede übertragen, was gegen starke Teams wie zuletzt den VfL Senden oder auch Rot-Weiß Ahlen gute Spiele machte. „Der BVB ist sicher noch ein anderes Kaliber, aber wir fahren nicht dorthin, um ihnen nur zu gratulieren. Das machen wir mit Blick auf die Meisterschaft, aber zweimal wollen wir nicht gratulieren“, erklärt Ali Salame die Ziele von ihm und seiner Mannschaft. Und es ist nicht zu vergessen, dass gerade bei den vermeintlich schwersten Aufgaben im Fußball manchmal Wunder geschehen.

