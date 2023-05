Silscheder Frauen machen dem BVB das Leben schwer

Gevelsberg. Die Bezirksliga-Frauen von Silschede haben Borussia Dortmund Paroli geboten – vor allem im Durchgang zwei. Doch am Ende reichte es nicht zum Sieg.

Die Spielerinnen von Borussia Dortmund waren schon während des Spiels gegen den FC SW Silschede sichtlich genervt. Auch nach dem Abpfiff waren sie nicht zufrieden – obwohl der feststehende Meister mit dem 4:0-Sieg über Gevelsberg seine lupenreine Weste in der Frauen-Bezirksliga behielt und alle bislang 20 Partien gewann.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Doch Silschede ärgerte den BVB im Stadion Rote Erde dennoch und kassierte in Halbzeit zwei kein Gegentor mehr. „Wir haben es Dortmund richtig schwer gemacht und so gut es ging dagegengehalten“, sagte FC-Trainer Ali Salame und lobte sein Team trotz der klaren Niederlage. Der BVB trat auch nicht mit einer B-Elf an. Er versuchte, die Machtdemonstration in der Liga zu bestätigen – zumal Silschede weiterhin den ersten Abstiegsplatz belegt.

Konkurrenten verlieren ebenfalls

„Das zeigt, wie gut wir drauf waren und wie gut die vergangenen Wochen für uns gelaufen sind. So eine Motivation muss ein Team erst einmal aufbringen, wenn es in einer schwierigen Lage steckt“, freut sich Salame. Und er ist sich sicher, dass Silschede der Klassenerhalt gelingen wird. Zumal auch die beiden Konkurrenten, Westfalia Hagen und der Wambeler SV, ihre Spiele verloren haben. „Es ist weiter alles offen, mit unserer Leistung bleiben wir in der Liga. Wir haben die Räume eng gehalten, waren nah an den Gegenspielerinnen und haben sie nicht in Fahrt kommen lassen. Darauf kommt es in den verbleibenden Spielen an“, so Salame.

Nur ein Gegentor fiel aus dem Spiel heraus – nach abseitsverdächtiger Position. Die drei weiteren Dortmunder Tore fielen jeweils nach einer Ecke, eines per direktem Kopfball, die zwei weiteren aus dem Getümmel heraus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm