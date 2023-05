Silschede geht mit dominanten Sieg Schritt zum Klassenerhalt

Gevelsberg. Die Bezirksliga-Fußballerinnen von Silschede verschaffen sich mit einem Sieg im vorletzten Spiel eine gute Ausgangslage im Abstiegskampf.

Das Ergebnis war deutlich: Mit 4:1 haben die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC SW Silschede gegen den PSV Bork gewonnen und sich dafür viel Applaus im Waldstadion verdient. Das Wichtigste ist aber, dass die Mannschaft um das Trainerteam Ali Salame und Alessa Geis nun wieder den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt und sich am letzten Spieltag im direkten Duell mit Westfalia Hagen in guter Ausgangslage befindet.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

„Wir haben alles richtig gemacht, sind als Mannschaft geschlossen aufgetreten. Von der ersten bis zur letzten Minute haben wir vorne so wie auch hinten gebrannt“, freute sich Ali Salame, der von einer „1A-Vorstellung“ spricht. „Wir haben vorne bereits viele Bälle abgefangen und sind so zu vielen Abschlüssen gekommen“, erzählt der Trainer. Es stand kurz vor Abpfiff damit 4:0. Die Gevelsbergerinnen behielten fast eine weiße Weste gegen Bork. Das Gegentor fiel erst in der Schluss-Minute. Als Maria Krämer den Ball klären wollte, traf sie ihn nicht richtig und er kullerte ins eigene Tor.

Lupfer leitet Sieg ein

Zuvor hatten die Gegnerinnen nur eine Torchance durch einen direkten Freistoß, die anderen Angriffe verteidigten die Schwarz-Weißen gut. Auf eigener Seite lupfte Anna Drüppel beim Führungstor einen flachen Diagonalpass über die gegnerische Keeperin. Vor dem 2:0 prallten zwei Schüssen von Lina Chudoba ab, sie legte dann auf Marina Mankel ab, die aus 16 Metern traf. Den dritten Treffer schob Anna Drüppel nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten ein, Tor Nummer vier versenkte Lea Leopold. „Der Sieg pusht uns enorm und wir haben uns die gute Ausgangslage geschaffen, die wir haben wollten“, sagte Ali Salame.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm