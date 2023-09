Silschede-Frauen haben keine Chance gegen den BVB

Dortmund. Am Ende gab es doch einmal Grund zu jubeln für die Silscheder Frauen. Von einem Punkt gegen Dortmund war der Bezirksligist aber weit entfernt.

Als Schiedsrichter Norbert Lorkowski fünf Minuten Nachspielzeit anzeigte, verzogen einige Spielerinnen des FC SW Silschede unter der knallenden Sonne genervt das Gesicht. Doch sie durften ganz am Ende jubeln, denn Sabrina Höhle brachte den Ball im Tor unter. Das war aber nur noch Ergebniskosmetik gegen die Reserve der Borussia Dortmund. Denn Silschede unterlag der zweiten Mannschaft der Schwarz-Gelben in der Fußball-Bezirksliga 1:7.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Im vergangenen Jahr lockte die erste Frauenelf des BVB viele Zuschauer ins Waldstadion. Dieses Mal waren es nicht so viele, die vorbeischauten. Die Gäste wurden aber von einem kleinen Fanblock angefeuert. Das beeindruckte Silschede allerdings nicht, doch der Respekt vor den starken Gegnerinnen war spürbar. Die zeigten, was sie drauf haben. Und sie waren den Gevelsbergerinnen in vielen Belangen überlegen.

Vier Gegentore für Silschede schon in der ersten Hälfte

Silschede spielte die eigenen Angriffe häufig nicht konsequent aus, der BVB bestimmte die Partie. Nach 45 Minuten hatte Silschede bereits vier Tore kassiert. Drei aus dem Spiel heraus, von außen und durch eine Einzelaktion in der Mitte. Dazu traf Dortmund auch nach einer Ecke.

Die Gäste machten Druck, waren schnell in der Vorwärtsbewegung. „Sie haben nach vorne verteidigt, waren so oft einen Schritt vor uns“, sagte Trainer Ali Salame. Er und seine Trainerkollegin Alessa Geis waren aber nicht enttäuscht – zumal der Favorit mit einigen Fußballerinnen auftrat, die Erfahrung aus höheren Ligen mitbringen. „Wir waren erst zu zaghaft, zu vorsichtig und ängstlich“, gestand Alessa Geis. Nach dem Seitenwechsel wirkte Silschede konzentrierter, aber weiterhin wackelig. Die Dortmunderinnen schafften es, in die Lücken zu stoßen. Sie nutzten dabei ihre Vorteile der Schnelligkeit und Ballbehandlung aus.

Salame lobt den Mut seiner Silschederinnen

So fielen aus dem Spiel heraus drei weitere Gegentore – eines davon allerdings nur per schwachem Nachschuss. „In der zweiten Halbzeit haben wir mutiger nach vorne verteidigt. Das müssen wir demnächst genauso weitermachen, es war notwendig“, betonte Ali Salame.

Und: Der Wille war selbst nach den sieben Gegentoren da, sich nicht vollends abschlachten zu lassen, sondern weiter dagegenzustemmen. Silschede stoppte die BVB-Angreiferinnen das ein oder andere Mal. Torhüterin Rebecca Piorreck entschärfte zudem einen harten Schuss in Richtung Toreck. Einmal rettete die Latte. Und mit der abschließenden Aktion belohnte sich Silschede eben, als die stellvertretende Kapitänin Linda Hass den Ball nach vorne zu Sabrina Höhle spielte und diese anschließend mit Ruhe die gegnerische Keeperin ausschaute.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm