Siegen oder fliegen: Schwelm baut auf seine Basketball-Fans

Schwelm. Viel hat nicht Grund zur Hoffnung gemacht, dass die EN Baskets die EPG Baskets Koblenz schlagen können. Doch Team und Trainer haben Mut geschöpft

Sie wollen etwas anders machen. Was genau, das verrät Chris Frazier von den EN Baskets Schwelm vor dem Rückspiel im Playoff-Achtelfinale gegen die EPG Baskets Koblenz am kommenden Freitag natürlich nicht. Aber, und das ist aus der Stimme des erfahrenen Scharfschützen herauszuhören, diese taktische Umstellung macht ihm Hoffnung – auf ein spannenderes Spiel als am Montagabend und ein mögliches drittes Spiel am Sonntag. Dabei setzt Frazier auch auf die Unterstützung der Schwelmer Basketball-Fans.

Playoffs sind für Basketballer etwas ganz besonderes. Während in sich bei Ligaspielen schon einmal ein gewisser Spannungsverlust bemerkbar machen kann, ist das in den Playoffs eigentlich nicht der Fall. „Man hat gemerkt, dass bei uns noch nicht alle Playoff-Erfahrungen gemacht haben“, sagt Chris Frazier. Er selbst stand schon oft in solchen Spielen und weiß, woraus es ankommt, wenn ein Sieg oder auch eine Niederlage noch einmal bedeutungsvoller als in der Hauptrunde ist. „Es geht deutlich intensiver zu, die Schiedsrichter pfeifen nicht mehr so schnell“, weiß auch Fraziers Trainer Falk Möller.

Schwelm braucht Brett-Kontrolle

Wie intensiv so ein Playoffspiel werden kann, haben die Schwelmer am Montagabend in Koblenz gemerkt. Die favorisierten EPG Baskets kauften dem Möller-Team vor allem im zweiten Abschnitt mit ihrer Physis den Schneid ab, besonders 16 Offensivrebounds unterstreichen das. „Das ist uns im Video auch aufgefallen. Es ist allerdings auch sehr schwer, sie daran zu hindern, weil sie körperlich überlegen sind“, sagt Möller. Trotzdem dürfte es spielentscheidend werden, wie gut die Schwelmer unter dem eigenen Korb dagegenhalten können. Erlauben die EN Baskets den Koblenzern wieder so viele zweite oder sogar dritte Chancen zu Punkten, dürfte es schwierig werden, mit dem Sieger der Süd-Staffel mitzuhalten.

„Wir sind selbst Schuld, dass es so gelaufen ist“, sagt Chris Frazier selbstkritisch, ehe er anschließt, dass sein Team „immer noch gut drauf“ sei. Es gelte, wieder so eklig zu sein für den klar favorisierten Gegner, der sich vor allem im ersten und zweiten Viertel deutlich schwerer mit der Schwelmer Verteidigung tat, als in der dominanten zweiten Halbzeit. „Da haben wir es ihnen aber auch zu leicht gemacht und nicht unseren besten Basketball gezeigt“, findet Chris Frazier.

Auf die Umsetzung kommt es an

Spätestens am Sonntag fällt die Entscheidung Nach der Niederlage am Montagabend in Koblenz müssen die EN Baskets am Freitag (20 Uhr) in der SchwelmArena gewinnen. Gelingt dies, käme es am Sonntag zum Entscheidungsspiel in Koblenz.

Offensiv fehlte seinem Team in der einen oder anderen Situation der Mut, sich in die Zone der Koblenzer zu wagen, zu schnell nahmen sich die EN Baskets vor allem nach der Halbzeitpause unvorbereitete Würfe und machten es Koblenz so deutlich leichter, die Angriffe der Schwelmer zu verteidigen. „Unsere Fehler kennen wir nun. Jetzt kommt es darauf an, wie wir das auch auf dem Spielfeld umsetzen können“, sagt Trainer Möller vor der möglichen letzten Herausforderung einer wechselhaften Spielzeit.

Verlieren die Schwelmer nämlich, ist die Saison beendet. „Jetzt haben wir nichts zu verlieren“, weiß Frazier. Er und seine Mitspieler hoffen auf eine volle Arena am Freitagabend, um den Koblenzern eine unangenehme Atmosphäre zu bieten und mit der Unterstützung der Schwelmer Fans im Rücken ein entscheidendes Spiel am Sonntag in Koblenz zu erzwingen. Dafür muss sein Team aber die Voraussetzungen schaffen, um das Publikum so richtig in Fahrt zu bringen. Dazu gehöre, keinen Respekt vor dem starken wie auch in der Tiefe gut besetzten Gegner zu zeigen. „Wenn wir versuchen, ihren Basketball zu spielen, dann haben wir verloren“, glaubt Chris Frazier.

Statt dem Gegner nachzueifern wollen die EN Baskets also ihren eigenen Stil auf das Parkett bringen. Wer sehen will, wie dieser Stil aussieht, sollte am Freitagabend in die Arena kommen – sie wollen ja was anders machen.

