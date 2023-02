SG Vogelsang-Berchum: Steht der nächste Aufstieg bevor?

Gevelsberg/Hagen. Die Spielgemeinschaft aus Vogelsang und Berchum gibt es erst seit fünf Jahren. Am Wochenende könnte der nächste Aufstieg näher rücken.

So ganz sicher ist sich auch Michael Reitz noch nicht. Wobei es nicht so ist, als hätte ihn der Erfolg seiner Mannschaft komplett überrascht. Dass sich Reitz, Trainer der Landesliga-Volleyballer der SG Vogelsang-Berchum, aber Gedanken um einen möglichen Aufstieg machen muss, ist dann doch vielleicht nicht erwartbar gewesen – gerade angesichts der immensen Verletzungssorgen seiner Mannschaft.

Zwei Spiele sind noch zu absolvieren für die Spielgemeinschaft, bereits am kommenden Wochenende könnte der zweite Platz mit einem Sieg festgezurrt werden. Der Blick auf die Tabelle verrät dabei die klare Ausgangssituation: Gewinnt Vogelsang-Berchum am Sonntag in der Halle B des Sportzentrums West (15.30 Uhr) gegen den Vorletzten TuS Halden-Herbeck, ist die SG nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen und damit für die Relegationsrunde zum Aufstieg in die Verbandsliga qualifiziert.

Nur selten in Bestbesetzung

Wie diese dann genau abläuft, weiß Michael Reitz noch nicht bis ins letzte Detail. Klar ist aber, dass die SG auf ein Team aus der Verbandsliga und einen Landesligisten aus einer Parallelstaffel treffen wird. Unklar ist dagegen, ob das Team einen möglichen Aufstieg überhaupt wahrnehmen würde. Zu dünn war die Personaldecke in dieser Saison bereits. „Wir haben wochenlang nur mit acht Spielern antreten müssen“, weiß Reitz. Bestbesetzung ist anders, schließlich mussten immer wieder Spieler auf ihnen fremden Positionen spielen.

Bereits im ersten Jahr ihres Bestehens feiert die SG den Aufstieg in die Landesliga. Foto: Lutz Risse

Das machte aber offensichtlich nicht viel aus, das Team pendelte sich schnell unter den vor der Saison angepeilten ersten drei Teams ein. Einzig Tabellenführer CVJM Siegen ist eine Klasse für sich und mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze. Den Rest der Landesliga, in die die SG im ersten Jahr ihres Bestehens 2019 aufgestiegen war, hatte das Reitz-Team weitestgehend im Griff.

Verstärkung aus einer Hobbyliga

Und so müssen sich Trainer und Mannschaft nun Gedanken machen, ob sie in der kommenden Saison womöglich in der Verbandsliga spielen möchten. „Da werde ich mich der Entscheidung des Teams beugen“, sagt Reitz. Eine eigene Tendenz hätte er bereits, verraten möchte der Trainer diese aber nicht. Verstärkung wird es jedenfalls aus der offenen Volleyball-Stadtliga Ennepetal geben – die auch angesichts der langwierigen Verletzungen von Daniel Wirth (Schulter und Fuß) und Tim Sturm (Knie) notwendig ist. Genauso wie ein Sieg aus den letzten beiden verbliebenen Spielen.

