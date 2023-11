SG Schwelms Trainer Duwe: „Gang in die Landesliga antreten“

Schwelm Die Verbandsliga-Volleyballerinnen können das Level nicht halten und sollen sich in der restlichen Saison für den Abstieg rüsten.

Für die Schwelm Volleys sieht es in der Damen-Verbandsliga ganz düster aus. Zuletzt setzte es die nächste klare Niederlage: 0:3 gegen SC Union Lüdinghausen II. Nach sieben Spielen steht nur ein Pünktchen auf eigener Seite, in der Tabelle befindet sich das Team um Trainer Gereon Duwe auf dem letzten Platz. Ob es den überhaupt noch einmal verlässt, ist offen. Der Coach kann die Lage schon sehr gut einschätzen.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Herr Duwe, sportlich läuft es in dieser Saison nach der Neuformierung gar nicht gut. Was bedeutet das für Sie und die Spielerinnen zum jetzigen Zeitpunkt?

Wir müssen uns wirklich mit dem Gedanken befassen, dass wir absteigen und uns darauf einstellen. Wir müssen uns nun mit der Gesamtsituation abfinden und nach der Saison den Gang in Landesliga antreten. Aus scheuen Pferden kann man keine Rennpferde mehr machen und das auf Team bezogen.

Das sind sehr offene Worte. Wie kommen Sie auf diesen Gedanken und wie geht die SG in die verbleibenden Spiele?

Ich kenne die anderen Teams ein bisschen. Die Liga ist zwar deutlich schwächer als die Staffel, in der wir vergangenes Jahr gespielt haben. Aber nach dem kompletten Umbau des Teams wird es wahrscheinlich sehr knapp werden. Meine Überlegung daher: Warum sollen wir uns dem Stress aussetzen, den man gar nicht haben muss. Wir müssen mit freien Köpfen in die restlichen Partien gehen, bevor sich die Mannschaft falsche Hoffnungen macht und verbittert. So können sich vor allem jungen Spielerinnen noch entwickeln können und wir nächstes Jahr gestärkt in der Landesliga spielen.

Wir müssen mit freien Köpfen in die restlichen Partien gehen, bevor sich die Mannschaft falsche Hoffnungen macht und verbittert. Gereon Duwe, Trainer des Volleyball-Verbandsligisten SG Schwelm Volleys

Würden denn überhaupt alle aktuellen Spielerinnen weiter für Schwelm in der Landesliga spielen?

Es ist schwer zu beantworten, ob sich das Team hält. Genauso wie es unerwartet kam, dass sich das Team zuletzt im Sommer aufgelöst hat. Dort war das Ziel sogar die Oberliga und sich dort zu etablieren, um noch einen Schritt nach vorne zu machen. Diesen Plan können wir aktuell gar nicht schaffen. Also gehen wir einen Schritt zurück, um wieder eine vernünftige Basis zu schaffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm