SG Schwelms Abstieg ist besiegelt – TVE steht doppelt gut da

Gevelsberg/Schwelm Die sich auflösende Duwe-Sechs kann die Volleyball-Verbandsliga nicht halten. Vogelsangs Damen und Herren können entspannt bleiben.

Nun ist er endgültig besiegelt, der Abstieg der SG Schwelm Volleys aus der Volleyball-Verbandsliga. Vier Spieltage vor Saisonende herrscht Klarheit. Die Mannschaft gab sich allerdings gegen die DJK Blau-Weiß Annen bei der 1:3-Niederlage nicht auf. Die Frauen des TVE Vogelsang unterlagen dem SuS Olfen 1:3. Es müsste nun aber mit dem Teufel zugehen und nur noch 0:3-Niederlagen hageln, parallel die Teams unter den Gevelsbergerinnen ihre volle Punktzahl erreichen, um auf den ersten direkten Abstiegsrang zu gelangen. Die TVE-Herren sind in der Landesliga ebenfalls so gut wie gesichert.

Schwelm gewann gegen Annen den ersten Satz deutlich (25:16), weshalb Trainer Gereon Duwe ihn als „genial“ bezeichnet. Doch dann drehten die Wittenerinnen den Spieß um, weil die SG mit individuellen Fehlern in Satz zwei startete und erst gegen Ende wieder in Fahrt kam (17:25). „Die Sätze drei und vier hätten wir mit mehr Konstanz ebenfalls gewinnen können, aber unsere Fehlerquote war erneut zu hoch“, sagt der Trainer zum 21:25 und 18:25.

TVE Vogelsang hadert mit der Schiedsrichterleistung

Ligakonkurrent Vogelsang zeigte gegen Olfen, eines der Top-Teams, eine starke Leistung und gewann den ersten Satz (25:18). „Wir hatten einen sehr guten Lauf“, so Trainer Gernot Jost. Danach hatte der SuS knapp die Nase vorn – es waren aber in Satz zwei (25:23 für Olfen) zwei und drei (25:22 für Olfen) nur Nuancen, die entscheidend waren. „In Satz zwei hat die Schiedsrichterin mehrere Entscheidungen gegen uns getroffen, die sie nach dem Spiel dann auch revidiert hat“, ärgerte sich Jost. In Satz vier schaffte Olfen Klarheit (25:17). Die TVE-Herren holten sich gegen den TuS Linscheid-Heedfeld nach 0:2-Rückstand ein 2:2, ehe sie im fünften Satz knapp verloren. Sie stehen auf Rang fünf und bei noch drei verbleibenden Spielen acht Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsrang – den Linscheid belegt.

