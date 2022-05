Sechs Fragen an Alexander Ebbert (CDU) zum Thema Sport

Ennepe-Süd. Vor der Landtagswahl haben die zwölf Kandidaten der Wahlkreise 104 und 105 auf unsere Fragen zum Thema Sport in der Region geantwortet.

Bei unserer großen Abfrage bei den Kandidaten zur Landtagswahl 2022 am 15. Mai haben uns die zwölf Kandidaten der Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke und AfD auf sechs Fragen zu Themen aus dem Bereich „Sport im Wahlkampf“ geantwortet. Hier finden Sie die Antworten von Alexander Ebbert (CDU), der für den Wahlkreis Wahlkreis 104 (Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Eilpe, Dahl und Haspe) antritt.

Wie bewerten Sie den aktuellen Zustand der Sportstätten in Ihrem Wahlkreis?

Alexander Ebbert: Die Breckerfelder Sporthalle ist beispielsweise in einem guten Zustand. Die Bewirtschaftung durch die Stadt und die Nutzung durch die hiesigen Sportvereine sind nicht zu bemängeln. Es geht immer größer, schöner und moderner. Alles, was über die reine Zweckmäßigkeit hinausgeht, ist natürlich wünschenswert, um so den Vereinen und Sporttreibenden Förderung zu ermöglichen und Wertschätzung entgegenzubringen. Hier steht an erster Stelle immer die Frage nach der Finanzierung und gegebenenfalls Fördermitteln.

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ wurde auch von den Vereinen in der Region stark frequentiert. Möchten Sie sich für ein weiteres Förderprogramm zur Unterstützung der Sportvereine einsetzen? Wenn ja, welche Ideen haben Sie diesbezüglich?

Flächendeckend entsprechen kommunale Sportstätten eher nicht den Anforderungen für zeitgemäßes Sporttreiben. Hierzu gehört ein langfristiges Konjunkturpaket, das Sanierung, Modernisierung und Neubau umfasst. Die CDU NRW plant alleine für Instandhaltung und Modernisierung 300 Millionen Euro ein. Seit 2017 hat sich das Gesamtvolumen des Landessportplans NRW mehr als verdoppelt.

Viele Sportvereine klagen darüber, dass Kinder und Jugendliche inzwischen so lange in der Schule sitzen, dass sie nicht mehr am Vereinstraining im Nachmittagsbereich teilnehmen können. Welche Lösung können Sie den Sportvereinen diesbezüglich anbieten?

Viele Schülerinnen und Schüler sind bis in den Nachmittag in der Schule, da sie beispielsweise die Offene Ganztagsschule (OGS) besuchen. Darüber hinaus an einen Sportverein angebunden zu sein, erscheint zeitlich kaum möglich, da Trainings- und Betreuungszeiten miteinander kollidieren. Und wenn nicht, sind die Schüler häufig bereits so ausgelaugt, dass ein weiterer Programmpunkt im Wochenplan kräftemäßig kaum umsetzbar ist. Eine Brücke in den Sport könnte eine Kooperation zwischen OGS und den Vereinen sein, um trotz langer Beschulungszeiten den Sport als lohnenswerte Freizeitbeschäftigung greifbar werden zu lassen.

Vereine in der Region werden immer älter. Wie wollen Sie Vereine unterstützen, dem Mitgliederschwund entgegenwirken zu können?

Ich wünsche mir mehr Zeit und Energie für die Jugendarbeit. Es müssen mehr junge Trainer ausgebildet werden, um am Puls der Zeit zu bleiben, sich zukunftsfähig ausrichten zu können und langfristig den Trainerbedarf abzudecken. Die Verantwortlichen müssen sich gedanklich von dem alteingesessen Vereinsprogramm wie Tischtennis, Fußball und Leichtathletik lösen und den Blick für Trendsportarten öffnen. Innovative Ideen, die den klassischen Standard aufbrechen und kreativ ergänzen, könnten über Wettbewerbe konzipiert, umgesetzt und beworben werden.

Welche Möglichkeiten halten Sie für möglich und notwendig, um Sportvereine finanziell zu entlasten/zu unterstützen?

Gemeinnützige Vereine zahlen beispielsweise erst dann eine Körperschaft- oder Gewerbesteuer, wenn ihre Bruttoeinnahmen 45.000 Euro übersteigen. Darüber hinaus bewirbt die CDU ein Förderprogramm zur Kleinstförderung „2.000 x 1.000 Euro“ für das Engagement und die Förderung von Qualifizierungsangeboten.

Welchen Stellenwert messen Sie dem Sport in der Region bei?

Ich messe dem Sport in der Region einen sehr hohen Stellenwert bei. Zur Stärkung von Teamgeist und Anbindung an stabile Gemeinschaften ist der Sport beispielsweise für Kinder und Jugendliche der Anlaufpunkt Nummer 1. Hier wird Integration gelebt. Auch generationenübergreifende gemeinsame Aktivitäten werden so gefördert und etabliert.

