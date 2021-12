SE Gevelsberg lässt für den guten Zweck Blut fließen

Gevelsberg. 15 Mitglieder des Gevelsberger Basketball-Vereins nehmen an Blutspende-Aktion teil. So lautet die Bilanz.

Die Basketballer der SE Gevelsberg haben sich zur Weihnachtszeit eine besondere Aktion überlegt: Zahlreiche Mitglieder des Basketballvereins taten sich zusammen, um gemeinsam Blut zu spenden und damit Bedürftigen helfen zu können.

„Es hat alles damit angefangen, dass ich die Idee in den Raum geworfen hatte, eine gemeinsame Blutspende-Aktion zu machen. Ich habe dann einfach mal ein paar unserer Mitglieder gefragt und die Resonanz war so positiv, dass wir das dann auch wirklich durchgezogen haben“, erklärt Julia Leck, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der SE Gevelsberg.

Insgesamt fanden sich 15 Basketballerinnen und Basketballer des Gevelsberger Vereins zusammen, um gemeinsam im Zentrum für Kirche und Kultur in Gevelsberg beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine Blutspende abzugeben.

Basketball SE Gevelsberg Blutspendeaktion der Abteilung. Im einzelnen: Yannick Schreyer (im Hintergrund Jonas Pohl) sowie Julia Leck (im Hintergrund Samina Brinkmann) Foto: Verein / WP

„Der ein oder andere war schon etwas aufgeregt, weil es für einige auch das erste Mal beim Blutspenden war. Am Ende haben aber alle tapfer ihren Beitrag geleistet und wieder einmal gezeigt, was der Vereinssport noch so bewirken kann“, zeigt sich SE-Pressewartin Leck begeistert von dem Zuspruch der Mitglieder, die sich an der Aktion beteiligten.

DRK-Helfer nehmen die Aufregung

Hinzu kam die freundliche Betreuung durch die Helfer des DRK, die einen ruhigen und reibungslosen Ablauf der Spendenaktion gewährleisteten. „Die Helfer haben uns alles in Ruhe erklärt und auch den ‘Neu-Spendern’ ein gutes Gefühl gegeben“, erzählt Leck.

Im Anschluss an die gelungene Aktion gab es für die tapferen Spender des Gevelsberger Basketballvereins auch noch eine Auswahl an Getränken und Essen zur Stärkung. „Wir hoffen jetzt natürlich auch darauf, dass der ein oder andere Erstspender vielleicht auch zum regelmäßigen Spender wird“, blickt die SE-Pressewartin auf die möglichen Konsequenzen der Vereinsaktion.

