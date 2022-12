SCO-Kicker Caputo reist 10.000 Kilometer zum Kreisliga-Spiel

Sprockhövel. Jan Caputo von Obersprockhövel III legt tausende Kilometer für ein einziges Kreisliga-Spiel zurück. Das ist die Geschichte des Helden der Woche.

Zwar stand Jan Caputo vom SC Obersprockhövel III nur wenige Minuten an diesem Sonntag auf dem Fußballplatz, knapp 13 Minuten rannte der Kicker in der Fußball-Kreisliga A2 dem Ball hinterher – dennoch war es für ihn ein äußerst anstrengendes Wochenende. Denn wegen großer Personalnot bei seiner Truppe sprang er kurzerhand ein, obwohl er zuvor über den halben Globus reiste. In gewisser Weise reiste der Kicker knapp 10.000 Kilometer aus Vietnam für die Partie gegen den FC Wetter II an, die seine Mannschaft mit 3:1 für sich entscheiden konnte.

Der Grund für die lange Strecke, die er am Wochenende für seine Mannschaft zurücklegte, ist dabei ein ganz einfacher: Der 22-jährige Maschinenbau-Student verbrachte für die Universität die vergangenen fünf Wochen in Vietnam. „Das war quasi wie ein Auslandssemester – nur eben deutlich kürzer“, erklärt er selber. Seine Rückreise war zwar für den vergangenen Samstag geplant, doch dass er dann lediglich zwölf Stunden nach der Landung in Deutschland sich schon wieder sportlich betätigen würde, damit hatte er selber auch nicht gerechnet.

„Ich bin eigentlich schon ein Lachs, aber...“

„Mein Trainer hat mich angerufen und gefragt, ob ich mich nicht kurzfristig doch noch auf die Bank setzen kann“, beschreibt Caputo. Gefreut, das gibt er offen und ehrlich zu, hat er sich darüber nicht so richtig. „Ich war nicht begeistert und auch die Temperaturen waren nicht gerade toll“, meint er. Doch weil sein Team personell auf der letzten Rille lief, überwand er sich für seine Jungs. Da müsse man mal in den sauren Apfel beißen, sagt er.

Jan Caputo in Vietnam. Foto: Privat

Als Caputo dann am Sonntag bei der Drittvertretung des SC Obersprockhövel III auf der Matte stand, dürfte sein Trainer erst einmal ein wenig erfreut geschaut haben. Denn in seiner Zeit in Vietnam hat sich der Fußballer nicht etwa gehen lassen und ist mit Extra-Kilos zurückgekommen – im Gegenteil: „Ich bin eigentlich schon ein Lachs, aber ich habe noch einmal drei Kilo abgenommen“, erzählt Caputo und lacht dabei. Den Grund für seine verlorenen Kilos hat er auch parat, denn diesen sieht in dem vietnamesischen Essen. „Da gibts ja nur Reis, Chicken und Gemüse“, meint er.

Nicht das erste Mal

Zwar könne er immer gut laufen, so wird es ihm aber möglicherweise noch ein wenig leichter gefallen sein, seiner Mannschaft in der Schlussphase gegen Wetter zu helfen. Nach 77 gespielten Minuten wurde der Mittelfeldmann in die Partie eingewechselt – seine Truppe führte da schon mit 2:1 gegen die Wetteraner Reserve. Nur wenige Sekunden stand er auf dem Feld, da erhöhte sein Team sofort und machte den Sieg klar. „Am Ende haben wir uns nur hinten reingestellt“, erklärt er das Spielgeschehen in der Schlussphase.

Für Caputo ist es allerdings nicht das erste Mal gewesen, dass er seiner Mannschaft aufgrund eines Aufenthalts im Ausland gefehlt hat. Bereits in der vergangenen Spielzeit verbrachte er ein halbes Jahr für sein Studium in Spanien. In der zurückliegenden Aufstiegssaison war er also nur bedingt auf den heimischen Plätzen im Einsatz, wenn es für Obersprockhövel III zur Sache ging.

Das soll sich im kommenden Jahr aber ändern. Erstmal hat der Sechser nämlich keine weiteren Pläne, wieder zu verreisen. „Jetzt will ich da sein“, kündigt er für die Rückrunde an. Wenn es nach der Winterpause dann wieder losgeht, hat Caputo das Ziel, mit seiner Mannschaft die Klasse zu halten. Dann wird er ohne die Reisestrapazen womöglich auch mit guten Leistungen glänzen – und wie an diesem Sonntag gegen den FC Wetter II mit seiner Mannschaft noch öfters jubeln dürfen.