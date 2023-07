SCO III will sich einen neuen Spielstil zulegen

Gevelsberg. Knapp einen Monat vor dem Saisonstart werden die Testspiele der Fußball-A-Ligisten immer bedeutender. Diese Spiele bietet das Wochenende.

Die heimischen Fußball-A-Ligisten sind noch am Anfang der Vorbereitung, für viele steht an diesem Wochenende die zweite Testspielrunde auf dem Plan.

Ein Kreisliga-Trio testet am Sonntag gegen Bezirksligisten. RW Rüggeberg trifft im Lokalduell auf die erste Mannschaft des FSV Gevelsberg. Um 15 Uhr steigt die Partie auf dem Rasen im Stefansbachtal. Ebenso wird der FC SW Silschede richtig gefordert sein, wenn die Mannschaft um Trainer Thomas Schumacher gegen den SC Obersprockhövel II testet. Anstoß wird um 12.45 Uhr beim SCO sein. Zudem trifft die TSG Sprockhövel II mit dem VfL Schwerte am Sonntag um 15 Uhr auswärts auf einen Bezirksligisten. „Das bringt uns konditionell an die Grenze, gegen ein Team aus der Bezirksliga zu spielen. Solche Partien sind immer intensiver“, sagt TSG-Coach Christian Kalina zu den Vorteilen von Spielen gegen höherklassige Gegner.

Linderhausens Dülm: „Spieler müssen sich empfehlen“

Für die SpVg. Linderhausen geht es im zweiten Test daheim um 15 Uhr gegen den TuS Ennepetal III. Die Linderhausener sind nach den personellen Veränderungen in der Sommerpause gerade in einer Findungsphase, sagt Coach Marc Dülm. „Die ersten Spiele sind dafür da, dass sich jeder im großen Kader zeigen kann, dass jeder seine Spielzeit bekommt“, sagt er. Man hätte mit Rückkehrern, Spielern aus der Jugend und externen Zugängen viele Neue, die nun beweisen müssten, dass sie in die Mannschaft und die erste Elf gehören. „Sonst müssen manche den Weg über die Ersatzbank oder Einsätze in der zweiten Mannschaft gehen“, sagt Dülm.

Der SC Obersprockhövel III vermeldet vor dem Test gegen den SV Herbede II am Sonntag um 17 Uhr am Schlagbaum zwei Zugänge: Thore Guthof kommt aus der eigenen Zweiten, Elias Weiß aus der Vierten. „Wir werden an unserem System, das wir schon lange spielen, ein bisschen was verändern. Der ein oder andere wird auch auf einer neuen Position spielen. Das ist die Herausforderung“, sagt SCO-Coach Felix Dargel.

Der TuS Hasslinghausen testet am Wochenende gegen die SpVg. SW Breckerfeld, die Partie findet auswärts um 15 Uhr in Breckerfeld statt. Für den FC Gevelsberg-Vogelsang geht es Sonntag um 15 Uhr auswärts gegen BW Grümerbaum. Die Reserve vom FSV Gevelsberg testet daheim um 13 Uhr gegen die Breite Burschen Barmen II. Vatanspor Gevelsberg spielt um 15 Uhr auswärts gegen den SC Zurstraße.

