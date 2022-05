Fußball Kreisliga A2 SCO II verliert erneut – und benimmt sich am Ende daneben

Sprockhövel. Der Fast-Meister der Kreisliga A2 verliert gegen den TuS Hasslinghausen zum zweiten Mal in Serie. Der Frust darüber zeigt sich am Ende der Partie

Das hat vor wenigen Tagen wohl noch keiner für möglich gehalten. Der zuvor über zwei Jahre ungeschlagene SC Obersprockhövel II hat seine zweite Pleite in Folge kassiert. Gegen den TuS Hasslinghausen verlor der Tabellenerste knapp mit 0:1 (0:0) – und handelte sich dabei zwei Platzverweise ein.

Das veranlasste den Obersprockhöveler Trainer Markus Möller nach dem Spiel zur Kritik an seiner Mannschaft. Hauptsächlich ging es ihm dabei darum, dass sich einige der Meisterschaft bereits zu sicher seien. „Einige haben heute so gespielt, als wären wir bereits Meister. Es haben bei mehreren 30 Prozent gefehlt“, meckerte er. „Es ist Zeit, dass wir wieder wach werden“, forderte Möller, der nach dem 2:4 gegen die TSG Sprockhövel II in der Vorwoche nun erneut den Gegner beim jubeln sehen musste.

Hasslinghausens Körner mit Tor des Tages

Zu der Niederlage führte dabei ein Freistoß des Gastgebers aus Haßlinghausen. Mehrmals gelang es dem SCO II nicht, den Standard richtig zu klären. Von dieser Unentschlossenheit profitierte Simon Körner, welcher für den TuS zum entscheidenden Siegtreffer nach einer knappen Stunde traf (62.).

Schließlich kam es in der Schlussphase noch zu zwei Szenen, bei denen sich Obersprockhövel II nicht sonderlich mit Ruhm bekleckerte. Einmal sah Kevin Brune nach zwei Foulspielen in kürzester Zeit Gelb-Rot (91.). Das andere Mal flog Justin Küpper nach einer Beleidigung in Richtung des Schiedsrichters mit glatt Rot vom Feld (93.).

Trotzdem bleibt die Ausgangslage für den SCO II weiterhin komfortabel. Sie führen mit fünf Punkten Vorsprung und einem Nachholspiel weiterhin die Liga an. Dieses Nachholspiel ist das Duell mit der SpVg. Linderhausen, das an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr am Schlagbaum stattfindet.

