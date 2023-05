Fußball Bezirksliga Schwelms Uwe Jöns: So will er seinem Ex-Klub noch helfen

Schwelm. Für den VfB Schwelm ist die Saison eigentlich gelaufen. Das Bestmögliche wolle man aber noch erreichen – was einem Lokalrivalen helfen würde.

Auf Platz acht, exakt in der Mitte der Tabelle, mit Auf- und Abstieg nichts zu tun: Der VfB Schwelm dümpelt in den vergangenen vier Spielen dem Saisonende entgegen. Mehr als der Sprung auf Platz sieben ist realistisch kaum noch zu schaffen. Was erwartet in dieser Situation die sportliche Leitung von der Mannschaft? Das wollten wir von Uwe Jöns wissen, der als Beisitzer im Vorstand den Sportlichen Leiter des VfB, Dirk Butzbach, unterstützt.

„Wir erwarten, dass die Mannschaft Spiel für Spiel das Bestmögliche abruft und ein bestmögliches Ergebnis erzielt, um auch am Ende der Saison den bestmöglichen Tabellenplatz zu erreichen“, sagt Jöns. Also gilt auch beim Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei den SF Hüingsen: Der VfB will Zählbares mitnehmen. Allerdings treffen sie auf einen Gegner, der Revanche nehmen will für die klare 1:4-Hinspielniederlage am Brunnen und seinen negativen Lauf endlich ad acta legen. Schließlich gelang Hüingsen im Kalenderjahr 2023 noch kein Sieg.

Auf Schwelm wartet der Scorerkönig

Damit dies nicht gelingt, benötigen die Schwelmer eine konzentrierte Mannschaftsleistung und vor allem im Spiel gegen den Ball eine hohe Aufmerksamkeit, stellt Jöns fest. Denn der aktuelle Liga-Scorerkönig Salvatore Militano (29 Treffer) benötigt nicht viele Torchancen um zu treffen. „Spielt man gut gegen den Ball, läuft es auch im Spiel mit Ball immer einfacher, schneller im Umschaltspiel und insgesamt besser, was wir in Deilinghofen eindrucksvoll bewiesen haben“, hat Jöns erkannt.

Dass der VfB vor allem in den dann folgenden Spielen gegen die Abstiegskandidaten ASSV Letmathe und TuS Ennepe gefordert sein wird, weiß Jöns nur zu genau. „Da kann es unangenehm werden, und da sind dann auch Einsatzwille, Kampfkraft, Disziplin und Abgeklärtheit noch mehr gefragt. Tugenden, die üblicherweise Mannschaften an den Tag legen, die gegen den Abstieg kämpfen“, so der „Trainer im Ruhestand“.

Zum Abschluss gegen FSV-Konkurrenz

Schließlich steht am abschließenden Spieltag noch das Auswärtsspiel beim VfB Westhofen auf dem Plan. Jöns weiß um die Stärke der Gegner: „Westhofen ist aktuell die beste Heimmannschaft und spielt noch um den Aufstieg mit, dort wären wir mit einer Punkteteilung wie im Hinspiel dann nicht unzufrieden und so könnten wir auch dem FSV Gevelsberg helfen.“

Falls die Bachtaler bis dahin nicht den Aufstieg perfekt gemacht haben – sie sind ja bekanntlich am Schluss-Spieltag spielfrei.

