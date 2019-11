Schwelms Trainer Möller fordert Wiedergutmachung

Nach der krachenden Niederlage in der Vorwoche bei den Itzehoe Eagles haben die EN Baskets Schwelm im morgigen Heimspiel gegen die WWU Baskets Münster einiges wieder gut zu machen. Für das Team von Coach Falk Möller wird das jedoch keine einfache Aufgabe, denn gegen Spitzenteams tat sich seine Mannschaft in der laufenden Saison meist schwer.

Was den Baskets aber für das morgige Spiel gegen den Tabellendritten Hoffnung macht ist vor allem die Tatsache, dass man vor heimischem Publikum antritt. Die beiden einzigen Saisonpleiten erlebten die Baskets nämlich bei LOK Bernau und eben in Itzehoe. Beide Male ließen sich die Baskets von ihren Gegner dabei regelrecht düpieren. Ein Mentalitätsproblem gegen Mannschaften auf Augenhöhe sieht Coach Falk Möller derweil aber trotzdem nicht: „Es stimmt, wir haben letzte Woche ein schlechtes Spiel abgeliefert. Trotzdem wissen wir, dass wir es auch besser können. Gegen Dresden zum Beispiel waren wir hochkonzentriert und haben deutlich gewonnen“, erinnert sich der Schwelmer Übungsleiter.

Auch gegen Münster müssen sich die Baskets an die gute Leistung gegen die Titans erinnern: „Da müssen wir dran anknüpfen. Vor allem müssen wir gegen Münster aber die hohe Intensität mitgehen wollen“, so der Schwelmer Übungsleiter.

„Mit hoher Intensität verteidigen“

Besonders die Defensive ist daher wieder gefragt. Obwohl Schwelm eine der besten Verteidigungsmannschaften der Liga stellt, gelang es den Itzehoe Eagles in der Vorwoche, 90 Punkte gegen die Schwelmer zu erzielen. „Das darf uns gegen Münster auf keinen Fall wieder passieren. Wir müssen als Mannschaft sehr geschlossen und mit hoher Intensität verteidigen“, fordert Möller von seinem Team.

Auf der anderen Seite wird es nur etwas mit einem Erfolg geben Münster, wenn die Baskets auch in der Offensive mehr Mut und Entschlossenheit zeigen als in der Vorwoche. In Itzehoe nahmen die Schwelmer insgesamt 27 Schüsse von der Dreier-Linie, von denen nur zwei den Weg ins Ziel fanden. „Da haben wir teilweise schlechte Würfe genommen. Wir müssen darauf achten, auch mal zum Korb zu ziehen und den Ball laufen zu lassen, damit wir in gute Abschlusssituationen kommen. Dann erzielen wir auch wieder mehr Punkte“, ist sich der Schwelmer Headcoach sicher.

Bei den Münsteranern hat Möller während der Videoanalyse unter der Woche derweil zahlreiche Stärken ausgemacht: „Die verteidigen sehr aggressiv und haben extrem hohe Qualität im Kader. Auf jeder Position ist Münster gut besetzt“, weiß der Baskets-Trainer. „Besonders stark sind Jojo Cooper auf der Pointguard-Position und Jan König unter dem Korb. Sie müssen wir in den Griff bekommen“, erklärt Möller, macht aber auch sofort deutlich: „Das geht nur mit der nötigen Leidenschaft und wenn wir als Team verteidigen.

Zuschauer wichtiger Faktor

Ein weiterer wichtiger Faktor wird heute Abend in der Schwelm Arena auch wieder die Unterstützung des Publikums sein. „Klar, die Zuschauer haben uns in den bisherigen Heimspielen immer sehr gut unterstützt, das sieht man auch an unserer Heimbilanz. Gegen Münster hoffen wir daher wieder auf eine solche Unterstützung. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, da brauchen wir auch den Support und die Hilfe von den Rängen“, erklärt der Schwelmer Headcoach.

„Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst und wissen, woran wir arbeiten müssen. Ich bin optimistisch“, so Möller.