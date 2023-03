Schwelms Steinbach spielt stark – und muss dann vom Feld

Gladbeck/Schwelm. Schwelm holt wichtige Punkte im Abstiegskampf, der Abstand zum rettenden Ufer schrumpft. Doch Keeper Steinbach muss gesundheitsbedingt runter.

Mit einem 26:24 (13:11)-Auswärtssieg beim Schlusslicht VfL Gladbeck II haben die Verbandsligahandballer der RE Schwelm am Sonntagabend ihre Ambitionen im Kampf um den Klassenerhalt untermauert. Mit nun zehn Punkten haben sich die Schwelmer bis auf zwei Zähler an die Nichtabstiegsplätze herangekämpft.

In Gladbeck stand für die RE viel auf dem Spiel, was man der Partie phasenweise anmerkte. Die Gäste konnten sich über weite Strecken auf ihre gute Deckung im Zusammenspiel mit ihrem Torhütergespann verlassen. Finn Steinbach zeigte zwischen den Pfosten eine starke Leistung, ehe er in der zweiten Halbzeit gesundheitlich bedingt zuschauen musste. Jan-Lukas Pape gelang ebenfalls eine starke Partie und hielt die Führung seines Teams mit einigen Paraden fest.

Moral bewiesen

Nach der knappen Pausenführung kamen die Schwelmer zunächst nicht gut aus der Kabine und verloren vor allem offensiv den Faden. Nach fünf Gegentreffern in Serie lagen sie schnell mit 15:16 (37.) zurück, kämpften sich aber aus eigener Kraft wieder zurück. „Die Mannschaft hat den Kampf angenommen. Es war wichtig, dass wir nach der schwächeren Phase ruhig geblieben sind und wieder zu unserem Spiel gefunden haben“, äußerte sich Spielmacher Yannick Brockhaus, der nach einem starken Zwischenspurt selbst für die 21:17-Führung (47.) sorgte.

Die Partie wurde in der Schlussphase noch mal spannend, als die Hausherren in der vorletzten Minute zum Ausgleich kamen. Brockhaus hatte die richtige Antwort, ehe Kreisläufer Kevin Kliche mit dem Schlusspfiff den Endstand herstellte. Brockhaus lobte vor allem die Moral seines Teams, welches nach dem fünften Saisonsieg mit Rückenwind in die entscheidenden Wochen der Saison gehen kann. „Die Einstellung hat über 60 Minuten gestimmt, mit dem Ergebnis haben uns die Chance gegeben, diese Saison erfolgreich zu beenden.“

RE Schwelm: Steinbach, J.-L. Pape – Prüfer (8/3), Brockhaus, Bezirgiannis, Köhrer, Kliche (je 4), Fleischhauer, Rauhaus (je 1), Wohlgemuth, Schega, Ranke

