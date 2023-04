Schwelms Odina: Darum rauben ihm seine Spieler die Nerven

Schwelm. Für einen Trainer ist es die aktuelle Situation des VfB Schwelm nur schwer zu ertragen, denn sportlich es geht um fast nichts mehr. Oder doch?

Der VfB Schwelm dümpelt dem Saisonende entgegen. In der Tabelle jenseits von Gut und Böse hat das Team seinem Trainer Sascha Odina zuletzt wenig Freude bereitet. Ganze drei Punkte aus den letzten fünf Spielen als Ausbeute, dazu eine Horrorvorstellung im Derby gegen den SC Obersprockhövel II mit der zweiten Saisonniederlage gegen den Aufsteiger. Die unvorhersehbaren Launen seiner Spieler nerven den VfB-Trainer.

Auf die Frage, wie er damit umgehe, weiß Odina keine Antwort. „Das Spiel vom Sonntag ist mir immer noch unerklärlich“, sagt er und sinniert: „Wie wir sechs Tore bekommen können, von denen vier geschenkt sind.“ Odina hadert zudem damit, dass es sich sein Team zurzeit selber schwer mache, auch weil die Luft weitgehend heraus sei. „Dann macht es eben den Unterschied, ob ein Spieler eine gewisse Eigenmotivation an den Tag legt, um die Spiele siegreich zu gestalten. Daran hapert es, obwohl die Stimmung an und für sich gut ist“, erklärt Odina weiter.

Von hinten droht noch Gefahr für den VfB

Keinesfalls dürfen es die Schwelmer jetzt aber zu leicht nehmen. Denn der Vorsprung auf die Abstiegszone ist bereits von elf Punkten am 18. Spieltag auf aktuell acht gesunken. „Ich will keinesfalls, dass wir eine gute Ausgangslage in den letzten Spielen noch vergeigen“, stellt Odina fest.

Jetzt steht mit dem Auswärtsspiel beim SV Deilinghofen/Sundwig (Sonntag, 15.15 Uhr) wieder eine Partie auf dem Programm, die die Schwelmer gewinnen müssten – eigentlich. Die personelle Situation beim VfB ist allerdings nach wie vor schwierig. Lennard Jöns hat sich die Mittelhand gebrochen und ist inzwischen operiert worden. Jose-Miguel Lopez Torres fehlt am Sonntag wegen eines Familienbesuchs in seiner Heimat Malaga. Zudem schwappt noch eine kleine Erkältungswelle durch die Mannschaft. „Ich mag das Jammern eigentlich nicht, aber so ist es nun einmal. Wir können nach wie vor nicht aus dem Vollen schöpfen. Das macht es nicht unbedingt einfacher.“

Den Widrigkeiten zum Trotz gibt Odina die Hoffnung auf eine Trendwende nicht auf. Ein Punkt soll es in Deilinghofen schon mindestens sein. „Damit wir tatsächlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben“, bekräftigt der Coach.

