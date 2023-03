Schwelms Falk Möller: „Sowas habe ich noch nie erlebt“

Schwelm. Verlieren ist in den verbliebenen drei Spielen verboten für die EN Baskets Schwelm. Auch, weil die Saison eine schwierige für den Trainer ist.

Die dreiwöchige Pause habe seinem Team gut getan, glaubte Falk Möller, Trainer der ProB-Basketballer von den EN Baskets Schwelm Anfang März noch. Kurz vor der entscheidenden Phase der Saison, samt dem engen Rennen um die begehrten Playoff-Plätze in der ProB, hatte sein Team noch einmal Zeit genug, sich zu neu finden, Blessuren auszukurieren und sich somit auf das Saisonfinale vorzubereiten. Die Bilanz nach dieser Pause ist allerdings ernüchternd. Einen Sieg gab es aus den drei Partien seitdem nur, entsprechend stehen die Schwelmer unter Druck. Das weiß auch der Trainer, der auf eine auch für ihn nie dagewesene Spielzeit zurückschaut.

So eine Saison habe er noch nie erlebt, sagt Falk Möller. Der Trainer der EN Baskets ist nun im siebten Jahr der Chef an der Seitenlinie der Schwelmer Basketballer, die erstmals seit dem Wiederaufstieg 2017 Gefahr laufen, die Playoffs in der ProB zu verpassen – womit die Saison unmittelbar beendet wäre. „So viele Verletzungen, Ausfälle aus anderen Gründen und Bewegungen im Kader hatten wir noch nie“, sagt Möller.

Kader verändert sich von Woche zu Woche

Erst die spät finalisierte Zusammenstellung des Aufgebots vor der Saison, dann der Abgang von Brett Reed und Nicolas Funk, dafür die Verpflichtungen von Joshua Boutte und Robert Merz – hinter den Schwelmern liegt ein personell sehr bewegendes Jahr. Kein Wunder also, dass Falk Möller auf die dreiwöchige Pause hoffte, um das mehrmals umgebaute Team auf einen gemeinsamen Weg zu bringen.

Die einzig verbliebenen Chancen auf die Teilnahme an den Playoffs haben die Schwelmer nur dann, wenn sie ihre eigenen Partien gewinnen. Was angesichts der Herausforderung am kommenden Samstag bei den Dragons Rhöndorf keine Selbstverständlichkeit ist, zumal die Schwelmer sich gegen Herford alles andere als stabil präsentierten.

Die Rheinländer haben ihr Ticket für die Playoffs bereits gelöst, große Hoffnungen, dass sich die Dragons deswegen zurückhalten, macht sich Falk Möller nicht. „Sie werden versuchen, im Flow bleiben zu wollen“, sagt der Schwelmer Trainer. In genau diesen Flow sollte sein Team nun möglichst schnell kommen.

